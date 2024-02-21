Почему возлюбленным важно держаться за руки
Даже незначительные на первый взгляд вещи способны оказывать волшебное действие на наш организм. Так, например, для здоровья полезны не только физическая активность, определенные продукты и здоровый сон, но и прогулки за руку с любимым человеком.
"Рамблер" расскажет, почему полезно держаться за руки с партнером, и как это привычное действие отражается на состоянии человека.
Спасает от развития ряда заболеваний
Держание за руки со второй половинкой оказывает поразительное воздействие на наше психоэмоциональное состояние: подобного рода поддержка способствует снижению артериального давления, уменьшению болевых ощущений и смягчению переживаний от пережитого стресса. К таким выводам пришли ученые в ходе проведения эксперимента, результаты которого были опубликованы в National Library of Medicine в 2021 году. Добровольцы смотрели фильм ужасов под названием "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" в компании своего партнера, с которым на протяжении полутора часов держались за руки.
Снимает напряжение
В другом эксперименте приняли участие замужние женщины, которые могли получить удар электрическим током в любой момент. Мучительное ожидание вводило их в состояние стресса, о чем свидетельствовали частота сердцебиения и работа мозга, отслеживаемая с помощью специальной аппаратуры. На помощь участницам приходили мужья: они держали их за руку, что снижало уровень напряжения первых.
Передает эмоции
Наши руки в принципе являются удивительным средством познания и восприятия окружающего мира. В 2009 году ученые отобрали для участия в исследовании более 120 пар незнакомцев: одному человеку завязывали глаза, а второго просили передать другому эмоцию с помощью прикосновения. Участники, которые никак не могли видеть лиц своих партнеров, смогли распознавать такие эмоции, как благодарность, отвращение, радость и страх. Как объясняют ученые, кончики пальцев человека содержат особые нервные окончания, именуемые тельцами Мейсснера. Благодаря им наши ладони реагируют на малейшее прикосновение даже, например, на паутину, толщина которой составляет несколько микронов.
Таким образом, взять любимого человека за руку – это не только нежный и интимный жест, но и способ поддержать человека в стрессовой ситуации. А в долгосрочной перспективе, как уверяют исследователи, данное действие и вовсе способно защитить нас от развития некоторых хронических заболеваний.