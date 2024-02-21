Почему возлюбленным важно держаться за руки

Даже незначительные на первый взгляд вещи способны оказывать волшебное действие на наш организм. Так, например, для здоровья полезны не только физическая активность, определенные продукты и здоровый сон, но и прогулки за руку с любимым человеком.

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"Рамблер" расскажет, почему полезно держаться за руки с партнером, и как это привычное действие отражается на состоянии человека.

Спасает от развития ряда заболеваний

Держание за руки со второй половинкой оказывает поразительное воздействие на наше психоэмоциональное состояние: подобного рода поддержка способствует снижению артериального давления, уменьшению болевых ощущений и смягчению переживаний от пережитого стресса. К таким выводам пришли ученые в ходе проведения эксперимента, результаты которого были опубликованы в National Library of Medicine в 2021 году. Добровольцы смотрели фильм ужасов под названием "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" в компании своего партнера, с которым на протяжении полутора часов держались за руки.

Снимает напряжение

В другом эксперименте приняли участие замужние женщины, которые могли получить удар электрическим током в любой момент. Мучительное ожидание вводило их в состояние стресса, о чем свидетельствовали частота сердцебиения и работа мозга, отслеживаемая с помощью специальной аппаратуры. На помощь участницам приходили мужья: они держали их за руку, что снижало уровень напряжения первых.

Передает эмоции

Наши руки в принципе являются удивительным средством познания и восприятия окружающего мира. В 2009 году ученые отобрали для участия в исследовании более 120 пар незнакомцев: одному человеку завязывали глаза, а второго просили передать другому эмоцию с помощью прикосновения. Участники, которые никак не могли видеть лиц своих партнеров, смогли распознавать такие эмоции, как благодарность, отвращение, радость и страх. Как объясняют ученые, кончики пальцев человека содержат особые нервные окончания, именуемые тельцами Мейсснера. Благодаря им наши ладони реагируют на малейшее прикосновение даже, например, на паутину, толщина которой составляет несколько микронов.