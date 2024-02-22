Психолог: носки могут стать лучшим подарком на 23 Февраля, если их правильно преподнести
В поздравлении важен не сам подарок, а то, какие эмоции он вызывает у человека, поэтому даже самый обычный предмет может произвести впечатление на мужчину, если правильно его преподнести.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» в преддверии 23 Февраля сообщил доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа, академический руководитель магистерской программы «Практическая психология и коучинг» Дмитрий Занин.
«Экономика впечатлений не зря появилась в последнее время. Попробуйте сделать так, чтобы подарок дал впечатления. Условно – в обычной жизни я себе никогда не позволю прыгнуть с парашютом, но как подарок, который даст новые впечатления, – это всегда интересно. Также вы всегда можете наделить необычным смыслом обычный предмет. И те же самые банальные носки с каким-то необычным принтом станут лучшим подарком», – сказал Занин.
При выборе презента важно помнить, соответствует ли он ценностям человека, добавил специалист.
«Выбор подарка – это не выбор предмета, это понимание человека, нужно ответить себе на вопрос «кто он такой?». Если это выбор к 23 Февраля, задумайтесь над тем, как мужчина, которому вы хотите сделать подарок, принимает решения. Например, решение о том, как провести свободное время? Он тратит это свободное время на то, чтобы поехать на рыбалку, проводит его с друзьями или семьей, то есть что для него важнее – хобби, друзья, семья. Когда вы понимаете эти вещи, вы можете задуматься над другим вопросом – что для него сейчас актуально?» – пояснил Занин.
Психолог также рекомендовал прямо поговорить с мужчиной о том, какой он и что для него важно – это поможет купить подарок, который будет ему приятен.