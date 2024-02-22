Психолог: носки могут стать лучшим подарком на 23 Февраля, если их правильно преподнести

«Выбор подарка – это не выбор предмета, это понимание человека, нужно ответить себе на вопрос «кто он такой?». Если это выбор к 23 Февраля, задумайтесь над тем, как мужчина, которому вы хотите сделать подарок, принимает решения. Например, решение о том, как провести свободное время? Он тратит это свободное время на то, чтобы поехать на рыбалку, проводит его с друзьями или семьей, то есть что для него важнее – хобби, друзья, семья. Когда вы понимаете эти вещи, вы можете задуматься над другим вопросом – что для него сейчас актуально?» – пояснил Занин.