Как мотивировать себя на создание новых привычек

Формирование новых привычек может быть сложным и требовать от нас усилий и настойчивости. Многие из нас ощущают нехватку мотивации, чтобы начать или поддерживать новые привычки на протяжении длительного времени. "Рамблер" в беседе с психологом Вероникой Ахметовой разобрали различные способы, как найти мотивацию и сделать процесс формирования новых привычек более эффективным.

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Определите свои цели

Прежде чем начать формировать новую привычку, важно ясно определить свои цели. Поставьте перед собой конкретные и измеримые задачи, чтобы иметь ясное представление о том, чего вы хотите достичь. Например, вместо того чтобы сказать "Я хочу больше заниматься спортом", вы можете сформулировать цель таким образом: "Я хочу заниматься спортом три раза в неделю в течение 30 минут каждый раз".

Главный вопрос мотивации для новой привычки: зачем вам это нужно? Мотивирует нас внутренняя референция Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Создайте план действий

Помимо установления целей, важно разработать план действий, который поможет вам достичь желаемого результата. Разбейте свою цель на небольшие шаги и установите конкретные сроки для их достижения. Например, если ваша цель — заниматься спортом три раза в неделю, определите, какие именно дни и время будут выделены для тренировок.

Привычка формируется какое-то время. На самом деле, более длительное, чем принято считать. Это произойдет тогда, когда привычка строится в ваш обычный образ жизни. Поэтому пока вы делаете все осознанно и привыкаете — помогайте себе наградой Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Ищите вдохновение

Иногда нам не хватает мотивации изнутри, поэтому важно искать вдохновение вокруг себя. Ищите людей, которые достигли уже успехов в той сфере, к которой вы стремитесь, и получайте от них стимул и поддержку. Также регулярно читайте книги и статьи о том, как формировать новые привычки, и находите истории успеха для вдохновения.

Оцените преимущества

Размышляйте о том, какие преимущества вам принесет формирование новой привычки. Например, если вы хотите начать заниматься йогой, подумайте, какой пользой она будет для вашего физического и психического здоровья, как она поможет улучшить вашу гибкость и снять стресс. Осознание преимуществ может стать мощным стимулом для формирования новых привычек.

Будьте гибкими

Начинать новые привычки и следовать им требует времени и терпения. Будьте готовы к возможным неудачам и ошибкам. Если вы пропустили одну тренировку или нарушили свой план действий, не бросайте все и не падайте духом.

Не бойтесь откатов. Мы не роботы. Человек может забыть, заболеть, уехать или просто сегодня полениться. Если такое произошло, не посыпаем голову пеплом и не занимаемся самоедством. Принимаем эту реальность и при первой возможности продолжим начатое Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Важно найти в себе силы встать и продолжить, даже если вы делаете это несовершенно. В конечном итоге, регулярное поддерживание новых привычек приведет к их укреплению и станет частью вашего ежедневного ритуала.