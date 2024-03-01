От каких комплиментов психологи советуют воздержаться

«Иногда люди живут в тандеме с внутренним критиком, оценивают себя несправедливо. Принять что-то милое, доброе в свой адрес — целая проблема. Нужно научиться принимать комплименты, это благотворно скажется на ментальном состоянии. Для этого понадобится наработка навыка. Если вам сказали что-то хорошее и вы чувствуете, что вот-вот отреагируете как всегда, начнёте отмахиваться: «Да ладно тебе, ничего такого не было, подумаешь», — попробуйте мысленно остановиться, улыбнуться и просто сказать спасибо. Не обесценивайте себя!» — рекомендует психолог.