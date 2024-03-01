«Дурочка моя любимая»: от каких комплиментов психологи советуют воздержаться
1 марта — всемирный день комплиментов. Праздник может стать лишним поводом поднять настроение близким и самооценку себе.
Жители Калининграда приняли участие в опросе «Клопс». 37% горожан чаще всего получают похвалу от партнёров, ещё 32 % — вообще не слышат комплиментов. Остальные респонденты рассказали, что лестные отзывы обычно поступают к ним от родственников и прохожих.
Психолог Наталья Арефьева советует, как научиться делать удачные комплименты и принимать их.
Не обесценивайте себя
Некоторые сами прячутся от приятных комментариев о себе.
«Иногда люди живут в тандеме с внутренним критиком, оценивают себя несправедливо. Принять что-то милое, доброе в свой адрес — целая проблема. Нужно научиться принимать комплименты, это благотворно скажется на ментальном состоянии. Для этого понадобится наработка навыка. Если вам сказали что-то хорошее и вы чувствуете, что вот-вот отреагируете как всегда, начнёте отмахиваться: «Да ладно тебе, ничего такого не было, подумаешь», — попробуйте мысленно остановиться, улыбнуться и просто сказать спасибо. Не обесценивайте себя!» — рекомендует психолог.
Делайте комплименты сами себе
Похвала повышает самооценку.
«Помните: где внимание — там и энергия. Обращайте внимание даже на самые маленькие победы. Со временем вы заметите, как начнёте относиться к себе бережнее. А это — залог повышения самооценки», — рассказала Наталья Арефьева.
«Не стесняйтесь»
Старайтесь не только принимать, но и дарить комплименты.
«Не стесняйтесь произвести неправильное впечатление, научитесь отдавать позитивную энергию. Чтобы реакция на комплименты была положительной, важно их делать правильно: говорить искренне о том, что на самом деле произошло, направляя похвалу на собеседника, без сравнений и обесценивания других людей», — объяснила психолог.
Эксперт привела примеры неудачных комплиментов с завистью или сравнением.
- «У тебя получилось хорошо справиться с задачей, не то что у Маши!»;
- «Красивый маникюр, но в этом сезоне он не в тренде»;
- «Дурочка моя любимая»;
- «Такие у тебя милые щёчки, так и хочется потрепать»;
- «Какой хороший у тебя муж! Смотри не растолстей, а то уйдёт».
Психолог советует говорить искренние комплименты, которые подарят человеку ощущение любви и принятия:
- Родителям: «Спасибо, что помогаете мне. Ваша поддержка очень ценна для меня»; «Я рада, что могу позвонить тебе и обсудить это. Спасибо, что готов(а) выслушать».
- Друзьям: «Здорово, что мы на одной волне и можем разделять разные моменты жизни»; «Я очень рад(а), что ты справляешься с этой задачей и у тебя ловко выходит».
- Любимому человеку: «Мне нравится проводить время с тобой. Это здорово, что наши интересы совпадают»; «Я открываю тебя по-новому с каждым разом. И это очень увлекательно и приятно».
- Коллегам: «Спасибо, что решил(а) эту задачу»; «Твоё умение общаться с людьми — сильное качество, меня оно восхищает».