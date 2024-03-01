Лабковский назвал 3 главных признака несчастливого человека

Михаил Лабковский без устали рассказывает всем нам, как жить и получать при этом удовольствие. Но недавно он назвал 3 главных признака несчастливого человека. Изучаем их вместе с вами и проверяем себя и близких.

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Человека, увы, можно назвать несчастливым, если он:

1) мучается от тревоги и живет в постоянном напряжении. Ежеминутно создает ад в своей голове, прокручивает плохие сценарии, читает тревожные источники информации и суетится, чтобы заглушить мысли;

2) страдает от чувства вины и стыда. Впустую прокручивает ситуации из прошлого, пусть это и не поможет починить то, что сломалось. Главное — несколько раз на дню возвращается к самобичеванию;

3) не работает над низкой самооценкой. Не верит в себя, критикует, не чувствует себя понятым и принятым и обязательно говорит себе: «Ты неудачник».