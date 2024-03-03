Дружба с однокурсниками помогает в карьере: опрос

Дружба с однокурсниками нередко помогает в карьере: 12% россиян благодаря им смогли устроиться на работу, а 27% сами помогали найти работу бывшим однокурсникам. Чаще всего общаются и помогают друг другу выпускники очных отделений вузов.

При этом за помощью в трудоустройстве лучше обращаться к однокурсникам-мужчинам. 30% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 21%.