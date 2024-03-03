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Дружба с однокурсниками помогает в карьере: опрос

Мужчины чаще помогают своим бывшим однокурсникам‚ чем женщины.

Дружба с однокурсниками помогает в карьере: опрос
© Unsplash.com

60% выпускников вузов поддерживают отношения с однокурсниками, а 37% посещают встречи выпускников, показал опрос SuperJob среди 1,6 тысячи россиян с высшим образованием.

Дружба с однокурсниками нередко помогает в карьере: 12% россиян благодаря им смогли устроиться на работу, а 27% сами помогали найти работу бывшим однокурсникам. Чаще всего общаются и помогают друг другу выпускники очных отделений вузов.

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При этом за помощью в трудоустройстве лучше обращаться к однокурсникам-мужчинам. 30% из них помогали с работой своим соратникам по вузу, в то время как среди женщин таких 21%.

Психология