Названы уловки, которые заставляют тратить больше денег в магазине

Ароматы и музыкальное сопровождение могут помогать магазинам стимулировать продажи. Об этом "Москве 24" рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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"В крупных магазинах может играть соответствующая музыка, настраивающая на покупки. Также иногда распыляют расслабляющие ароматы, которые действуют на потребителя соответствующе. Возникает желание что-то купить, порадовать себя. И в таком расслабленном состоянии вы это делаете", – пояснил эксперт.

Помимо этого, в продуктовых магазинах и пекарнях могут устанавливать кофейные автоматы. В этом случае запах хлеба и кофе будет возбуждать аппетит, что спровоцирует желание купить лишние продукты, отметил аналитик. Психологическое воздействие на потребителей оказывают и с помощью скидок, продолжил он.

"Сначала торговая точка выставляет более высокую цену на товар. Держит ее какое-то время, а потом сбрасывает. На потребителя, который присматривался к данному товару, это действует как спусковой крючок. При таких "скидках" магазин все равно обеспечивает себе достаточно высокую прибыль", - сказал Беляев.

На лишние покупки подталкивают и сообщения "последний день", "только у нас", "ликвидация товара" и другие похожие, заключил специалист. Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов до этого говорил, что покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше.