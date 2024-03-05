Неопытным в сексе людям перечислили обеспечивающие максимальную интимность позы

Тем, кто только открывает для себя секс, стоит заниматься им в безопасных и проверенных позах, обеспечивающих максимальную интимность, рассказала эксперт по отношениям Джиджи Энгл в беседе с изданием Men`s Health.

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Энгл посоветовала неопытным в сексе людям не пренебрегать миссионерской позой, которая проста в исполнении, позволяет общаться друг с другом и обеспечивает эмоциональную близость. Еще одной подходящей новичкам позицией эксперт назвала позицию «ложки», в которой партнеры лежат на боку, мужчина позади женщины.

Секс-эксперт обратила внимание, что эта поза тоже невероятно интимна, при этом «в ней не нужно беспокоиться, например, как удержать равновесие, и можно сосредоточиться на удовольствии».

Также начинающим стоит попробовать позу «лотос». В ней мужчина сидит на полу, скрестив ноги, а женщина, обхватив ногами торс партнера, располагается лицом к нему.

«Эта поза позволяет вам стать ближе, целоваться, целовать шеи друг друга или смотреть друг другу в глаза. Также ее легко выполнить без лишней физической нагрузки», - пояснила Джиджи Энгл, секс-эксперт.