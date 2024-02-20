Три признака здоровых отношений, которые делают вас счастливыми

Когда человек состоит в нездоровых отношениях, это отражается на его общем самочувствии: как физическом здоровье, так и психическом. Если же мы связываем судьбу с эмоционально зрелым партерном, с которым нам комфортно находиться вместе, эндорфины вырабатываются активнее, а шансы прожить дольше увеличиваются, уверяют ученые.

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Психолог Сюзанна Деггес-Уайт рассказала изданию Business Insider о трех признаках здоровых отношений, которые положительно сказываются на состоянии здоровья.

Тело расслабленно

Чтобы понять истинные чувства к человеку, достаточно прислушаться к своего телу, отмечает специалист. Когда нам хорошо и спокойно с партнером, то тело чувствует себя расслабленно, по нему словно растекается тепло. Если же возлюбленный подсознательно вызывает негативные эмоции, то мышцы автоматически напрягаются.

Много энергии

Здоровые отношения заряжают энергией и заставляют поверить в то, что мы можем покорить весь мир, объясняет психолог. Отношения с нелюбимым человеком, соответственно, наоборот лишают сил и желания что-либо делать.

Здоровые привычки

Комфортные отношения с "тем самым" делают нас счастливыми и энергичными настолько, что появляется желание в целом улучшить качество жизни. В результате мы вырабатываем новые полезные привычки, будь то пешая прогулка за руку с любимым или совместная пробежка перед сном.

"Речь о готовности к переменам, способности и желании делать новые вещи", – резюмировала психолог.