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Жена стала отказываться от секса после родов и возмутила мужа

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, которого возмутило изменившееся поведение супруги после родов. Его рекомендации опубликовало издание Slate.

Жена стала отказываться от секса после родов и возмутила мужа
© Lenta.ru

Автор письма рассказал, что жена стала отказываться от привычного для него ритма секса — каждые два-три дня с с тех пор, как два года назад родила сына. Вместо интима она предпочитает вязать или заниматься йогой. Мужчина удивлен, что супруга не может посвятить ему 30-40 минут в день при условии, что он обеспечивает ее и дает возможность находиться дома с сыном.

«Когда я говорю это, она злится, ей отвратительно, что я пытаюсь склонить ее к сексу. Объясняет, что женщины не сексуальны, когда они не в настроении, и выставляет все так, будто я хочу ее изнасиловать», — пожаловался он, добавив, что жена не только не работает, но и не поддерживает порядок в доме.

В ответ Юзвяк назвал рассуждения мужчины сексистскими.

«В отношениях нет торга, вы не можете требовать одно, потому что обеспечиваете другое. Работаете и ипотеку вы выплачиваете не для жены, а для семьи, включая себя, иначе у вас не было бы дома», — отметил он.

Юзвяк также добавил, что женщины часто жалуются на низкое либидо после родов, и если жена видит секс как изнасилование, пора испробовать другой подход.

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«Вы упускаете важное: секс — это когда вы делитесь, не думаете о себе, а наслаждаетесь друг другом. Вам нужна эмпатия; без интима за несколько дней вы можете заскучать, но вы все-таки сможете дотянуть до следующего дня. Поддержите жену, узнайте о ее нуждах и постарайтесь их удовлетворить, а может, чудо сотворит личная или парная терапия», — посоветовал эксперт.

Ранее Юзвяк дал совет пожилому мужчине, который удивился неожиданной перемене в интимной жизни. Мужчина, в 66 лет продолжающий активно заниматься сексом, вдруг перестал эякулировать.

Психология
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