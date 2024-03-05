Жена стала отказываться от секса после родов и возмутила мужа

«Когда я говорю это, она злится, ей отвратительно, что я пытаюсь склонить ее к сексу. Объясняет, что женщины не сексуальны, когда они не в настроении, и выставляет все так, будто я хочу ее изнасиловать», — пожаловался он, добавив, что жена не только не работает, но и не поддерживает порядок в доме.