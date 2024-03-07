В Госдуме назвали 8 Марта мужским праздником

Праздник 8 Марта является мужским, а не женским, потому что именно в этот день представители мужского пола могли показать свою любовь.

© Ura.ru

Ранее, в послевоенные годы, они стеснялись это делать и, в частности, много работали на восстановление страны. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.

«Мы считаем, что это праздник наш, мужчин. Женщины считают, что это их праздник, и это всех объединило. Почему наш? Потому что в этот праздник мы можем высказать всю свою любовь, уже не стесняясь. Раньше ведь некогда было, работали много, уходили рано, приходили поздно, и стеснялись чувства высказать», — заявил Ефимов.

Его слова передает «Лента.ру». Он добавил, что женщина является душой мужчины и раскрывается именно 8 Марта.

Екатеринбуржцы о женской логике: «Она есть, но мужскому мозгу неподвластна»

Член Госдумы отметил, что ему 84 года, он пожилой человек. По его словам, до студенчества он не помнил, чтобы отмечали такой праздник, как 8 Марта. Это связано с тем, что были послевоенные времена и нужно было восстанавливать страну. Виталий Ефимов добавил, что начали отмечать этот праздник в 60-е годы, тогда пел весь город.