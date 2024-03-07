Психолог подсказал способ улучшить личную жизнь в праздники

Во время праздников, особенно если благодаря им увеличивается количество выходных дней, можно улучшить интимную жизнь, уделив больше времени друг другу, заверил врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах. Способы сделать это эксперт назвал в комментарии для «Ленты.ру».

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В праздничные дни можно восстановить силы, выспаться — только так можно повысить упавшее из-за усталости либидо, рассказал специалист. Особенно стресс и напряженный рабочий график сказываются на интересе к сексу у женщин. Для их организма интимная близость — это возможная беременность и материнство. Если сил на это нет, то и желания заниматься сексом не возникает, объяснил сексолог.

«В праздничные дни попробуйте уединиться, перепоручив на пару дней все заботы близким. Оставьте детей бабушкам или няне и проведите время вмест, лучше в каком-нибудь новом месте — это добавит впечатлений. Снимите номер в гостинице или квартиру для свидания, — рассказад Андрей Булах, сексолог, психотерапевт.

Свидание в праздник удастся, если заранее продумать план, в котором будет предусмотрено больше времени для занятий сексом, продолжил Булах.

«Если же вы одиноки, но хотите найти пару, праздники — отличное время, чтобы познакомиться с кем-то. Наметьте план действий: это может быть и регистрация на сайте знакомств для поиска новых знакомых, и план поздравления для уже знакомого человека, который вам нравится», — объяснил специалист.

Телесный контакт — ключ к хорошему сексу, уверен Булах. По его словам, готовить физическую близость тоже можно заранее. Прикосновения, поглаживания, комплименты и намеки — все это поддерживает нужный градус интереса партнеров друг к другу. Прелюдией могут стать и совместные телесные практики, например, поход в сауну или спа, урок танца. Можно и просто принять ванну или сделать друг другу массаж, добавил сексолог.

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В заключение Булах призвал не увлекаться алкоголем, особенно в компании малознакомого человека. Спиртные напитки помогают на некоторое время расслабиться, однако их обилие способно навредить эрекции, из-за чего у обоих партнеров возникнут сложности с достижением оргазма, подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Булах рассказал о причинах, которые толкают мужчин на измену. По его словам, несовпадение темпераментов с постоянной партнершей может стать поводом завести любовницу.