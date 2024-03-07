Мужчины раскрыли главные предпочтения в женской одежде

Больше всего мужчин привлекает, когда на женщинах надето короткое облегающее платье, комплект с короткими шортами или свободная мужская футболка/рубашка. За эти предметы одежды проголосовали 25, 22 и 18% опрошенных мужчин, сообщает Life.ru.

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Также мужчинам нравится, когда их возлюбленные носят шелковый халат и кружевную сорочку – за эти предметы гардероба голоса отдали 16 и 14% респондентов соответственно. За майку-алкоголичку проголосовали 3% опрошенных, а за пижаму с милыми принтами – 2%.

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Кандидат социологических наук Алексей Гвинтовкин посоветовал девушкам чаще носить одежду своего партнера. Он утверждает, что мужчины это любят. Все дело в том, что маскулинные вещи как бы не нарочно подчеркивают хрупкость девушки.

«Если девушка надела кружевной пеньюар или шелковый халат, значит, она подготовилась, и это не так интересно, как видеть ее в слегка помятой рубашке, наброшенной впопыхах», – сказал эксперт.

Он добавил, что, согласно исследованиям последних десятилетий, восприятие девушек мужчинами не меняется в течение долгих лет. Самой сексуальной частью женского тела они по-прежнему считают ноги.