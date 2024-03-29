Три эмоциональные буквы: почему мы любим читать СЛР

СЛР - аббревиатура в книжном мире, которая расшифровывается как “современный любовный роман”. Этот жанр сейчас на пике популярности.

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Согласно результатам опроса сервиса Литнет, более 40 процентов женщин читают любовные романы каждый день, 28 процентов из них читают истории любви в жанре СЛР.

Эта аббревиатура многих удивляет: любовь, с одной стороны, - вечная тема. Столько уже написано, рассказано о ней, что слово “современный” кажется неуместным рядом со словом “любовь”. Однако жанр развивается, и в нем появляется все больше новых имён и бестселлеров.

Редактор "Рамблера" Екатерина Балан пообщалась с книжными блогерами и экспертами, которые объяснили, почему СЛР имеет право на жизнь в литературном мире, что нового в этом жанре и как он развивается сейчас.

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В чем уникальность СЛР

Екатерина Писарева – шеф-редактор ГК «ЛитРес», автор канала «Книжная жизнь Катрин П».

“Современные любовные романы бывают очень разными и многогранными. Иногда это может быть чисто сентиментальная литература с двумя героями, справляющимися с испытаниями судьбы и обретающими друг друга. А иногда современный любовный роман может стать чем-то большим и сочетать в себе черты разных жанров, иметь детективную или фэнтезийную составляющую. Конечно, любовный роман сегодня переживает трансформации, как и любая литература, – чтобы быть актуальным, ему надо отвечать читательским запросам и постоянно меняться, чтобы не наскучить”.

Екатерина Балан, автор романа “Поплавок, который утонул”, владелец телеграм-канала “Про любовь”.

“Когда решила поискать в интернете что-то подробное о таком жанре, как современный любовный роман, то была приятно удивлена: если вбить в поисковик аббревиатуру СЛР, гугл выдаст медицинское определение: сердечно-легочная реанимация. Мне очень понравилось такое совпадение. Пожалуй, более точно описать, что такое современный любовный роман, невозможно. Все, что, связано с состоянием сердца, близким к реанимации, - это СЛР. На мой взгляд, этот жанр не сильно изменился со времен Пушкина, Тургенева или Бунина. Разве что стал раскрепощеннее, появилось больше секса, больше эмоций. В целом же, в этом мире о любви сказано все и в то же время - ещё столько всего можно сказать. Несмотря на то, что чувство одинаково для всех, каждая история любви уникальна”.

Анастасия, владелец телеграм-канала “Рыжая книжница”.

“Жанр СЛР довольно популярен, возможно тем, что тема любви, действительно вечна и каждый автор, так или иначе преподносит нечто новое в историю, следовательно, в направление самого современного любовного романа. Но, с моей наблюдательной позиции, я стала замечать, что жанр претерпевает некоторые изменения - уходит как таковая лаконичность и аккуратность в историях, опять же, на мой взгляд. Скажу честно: то, что около трех, а то и более лет тому назад было СЛР - сейчас больше любовный роман с эротикой ( хотя, знаю, что именно 18+ жанр выделен, как отдельный), но почему-то авторы пичкают именно им СЛР”.

Александра, автор телеграм-канала “Книжная зависимость”.

“Например, для советской литературы, любовная тема была мало актуальной. Хотя Тургенев считал любовь самым действенным средством для изображения героев. Жанр современного любовного романа появился в печати в начале 90х гг, естественно сейчас он успел измениться. Например 20-30 лет назад любые написанные отношения вне брака или измены в тексте вызывали негодования и скандалы в обществе. Тогда герои романов были невинны, непорочны. Сейчас же наши нравы изменились, общество уже не то. Персонажами современных романов могут быть герои разных возрастов, женщины могут доминировать над мужчинами, они сильные и независимые. В современных романах сейчас мы активно читаем о изменах, сексуальных похождениях и т.д.”

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Что стоит почитать в СЛР

“Из новинок я порекомендовала бы обратить внимание на книги недавно созданного издательства Belles Letters, специализирующегося на литературе для женщин и о женщинах, - комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор ГК “ЛитРес”. - На «Наблюдатель» Франчески Рис, например. В этом очень атмосферном романе есть не только любовная линия и всепоглощающая страсть, но и психологизм, и тайна, и драматические воспоминания. А в другой книге издательства – обаятельной «Швее с Сардинии» Бьянки Питцорно – есть и семейная история, и фем-оптика, и социальная подоплека”.

Александра, автор телеграм-канала “Книжная зависимость”, рекомендует к прочтению романы Алекс Хилл "Без любви не считается", Аси Лавринович " Косточка с вишней", Дарьи Эссес "Крылья свободы”.

“Сказать, что это новинки 2024 года я не могу, - рассуждает Анастасия, автор телеграм-канала “Рыжая книжница”, - но парочка стоящих книг в моей библиотеке есть: Ди Темида “Excommunicado”, Алекс Д “Ламменто” и , конечно, книги Анны Джейн - “Восхитительная” и “Влюблённая Ведьма””.

“Я бы рекомендовала “Все закончится на нас” Колин Гувер. И вообще все книги этого автора, - делится Екатерина Балан, автор романа “Поплавок, который утонул”. - Каждая ее история заканчивается неожиданным финалом, который восхищает или расстраивает, но точно не оставляет равнодушным. “Письмо любви к тебе” Кэнди Стайнер и все книги Марка Леви. Это те истории, которые трогают своей глубиной и нежностью и которые сложно назвать пошлыми. Они вдохновляют на развитие в себе лучших чувств, которые есть в людях“.