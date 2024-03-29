Три эмоциональные буквы: почему мы любим читать СЛР
СЛР - аббревиатура в книжном мире, которая расшифровывается как “современный любовный роман”. Этот жанр сейчас на пике популярности.
Согласно результатам опроса сервиса Литнет, более 40 процентов женщин читают любовные романы каждый день, 28 процентов из них читают истории любви в жанре СЛР.
Эта аббревиатура многих удивляет: любовь, с одной стороны, - вечная тема. Столько уже написано, рассказано о ней, что слово “современный” кажется неуместным рядом со словом “любовь”. Однако жанр развивается, и в нем появляется все больше новых имён и бестселлеров.
Редактор "Рамблера" Екатерина Балан пообщалась с книжными блогерами и экспертами, которые объяснили, почему СЛР имеет право на жизнь в литературном мире, что нового в этом жанре и как он развивается сейчас.
В чем уникальность СЛР
Екатерина Писарева – шеф-редактор ГК «ЛитРес», автор канала «Книжная жизнь Катрин П».
“Современные любовные романы бывают очень разными и многогранными. Иногда это может быть чисто сентиментальная литература с двумя героями, справляющимися с испытаниями судьбы и обретающими друг друга. А иногда современный любовный роман может стать чем-то большим и сочетать в себе черты разных жанров, иметь детективную или фэнтезийную составляющую. Конечно, любовный роман сегодня переживает трансформации, как и любая литература, – чтобы быть актуальным, ему надо отвечать читательским запросам и постоянно меняться, чтобы не наскучить”.
Екатерина Балан, автор романа “Поплавок, который утонул”, владелец телеграм-канала “Про любовь”.
“Когда решила поискать в интернете что-то подробное о таком жанре, как современный любовный роман, то была приятно удивлена: если вбить в поисковик аббревиатуру СЛР, гугл выдаст медицинское определение: сердечно-легочная реанимация. Мне очень понравилось такое совпадение. Пожалуй, более точно описать, что такое современный любовный роман, невозможно. Все, что, связано с состоянием сердца, близким к реанимации, - это СЛР. На мой взгляд, этот жанр не сильно изменился со времен Пушкина, Тургенева или Бунина. Разве что стал раскрепощеннее, появилось больше секса, больше эмоций. В целом же, в этом мире о любви сказано все и в то же время - ещё столько всего можно сказать. Несмотря на то, что чувство одинаково для всех, каждая история любви уникальна”.
Анастасия, владелец телеграм-канала “Рыжая книжница”.
“Жанр СЛР довольно популярен, возможно тем, что тема любви, действительно вечна и каждый автор, так или иначе преподносит нечто новое в историю, следовательно, в направление самого современного любовного романа. Но, с моей наблюдательной позиции, я стала замечать, что жанр претерпевает некоторые изменения - уходит как таковая лаконичность и аккуратность в историях, опять же, на мой взгляд. Скажу честно: то, что около трех, а то и более лет тому назад было СЛР - сейчас больше любовный роман с эротикой ( хотя, знаю, что именно 18+ жанр выделен, как отдельный), но почему-то авторы пичкают именно им СЛР”.
Александра, автор телеграм-канала “Книжная зависимость”.
“Например, для советской литературы, любовная тема была мало актуальной. Хотя Тургенев считал любовь самым действенным средством для изображения героев. Жанр современного любовного романа появился в печати в начале 90х гг, естественно сейчас он успел измениться. Например 20-30 лет назад любые написанные отношения вне брака или измены в тексте вызывали негодования и скандалы в обществе. Тогда герои романов были невинны, непорочны. Сейчас же наши нравы изменились, общество уже не то. Персонажами современных романов могут быть герои разных возрастов, женщины могут доминировать над мужчинами, они сильные и независимые. В современных романах сейчас мы активно читаем о изменах, сексуальных похождениях и т.д.”
Что стоит почитать в СЛР
“Из новинок я порекомендовала бы обратить внимание на книги недавно созданного издательства Belles Letters, специализирующегося на литературе для женщин и о женщинах, - комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор ГК “ЛитРес”. - На «Наблюдатель» Франчески Рис, например. В этом очень атмосферном романе есть не только любовная линия и всепоглощающая страсть, но и психологизм, и тайна, и драматические воспоминания. А в другой книге издательства – обаятельной «Швее с Сардинии» Бьянки Питцорно – есть и семейная история, и фем-оптика, и социальная подоплека”.
Александра, автор телеграм-канала “Книжная зависимость”, рекомендует к прочтению романы Алекс Хилл "Без любви не считается", Аси Лавринович " Косточка с вишней", Дарьи Эссес "Крылья свободы”.
“Сказать, что это новинки 2024 года я не могу, - рассуждает Анастасия, автор телеграм-канала “Рыжая книжница”, - но парочка стоящих книг в моей библиотеке есть: Ди Темида “Excommunicado”, Алекс Д “Ламменто” и , конечно, книги Анны Джейн - “Восхитительная” и “Влюблённая Ведьма””.
“Я бы рекомендовала “Все закончится на нас” Колин Гувер. И вообще все книги этого автора, - делится Екатерина Балан, автор романа “Поплавок, который утонул”. - Каждая ее история заканчивается неожиданным финалом, который восхищает или расстраивает, но точно не оставляет равнодушным. “Письмо любви к тебе” Кэнди Стайнер и все книги Марка Леви. Это те истории, которые трогают своей глубиной и нежностью и которые сложно назвать пошлыми. Они вдохновляют на развитие в себе лучших чувств, которые есть в людях“.