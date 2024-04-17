Почему многие сильно боятся клоунов

Существует нечто загадочное и мистическое в облике клоуна, что заставляет сердца многих людей биться быстрее от страха. Хотя для некоторых клоуны являются символом веселья и развлечений, для других они представляют собой источник тревоги и даже паники.

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Почему же многие так сильно боятся клоунов? На этот вопрос в беседе с "Рамблером" ответила психолог-консультант Вероника Ахметова.

Коулрофобия — эти неологизмом называют боязнь клоунов у детей и взрослых, уточнила эксперт. Они используют грим и маски, демонстрируя гипертрофированные эмоции счастья, грусти, боли. По словам специалиста, как любая гипертрофия, несвойственная норме, такие эмоции могут влиять негативно на психику, особенно детскую. Способность лица клоуна с застывшей улыбкой и гипертрофированной мимикой способно вызвать чувство угрозы была также доказана множеством исследований.

Ребенок может пугаться и плакать, когда клоун начинает активничать. Ведь клоун вызывает ощущение непредсказуемости и создает жуткий образ. Непонятно, чего ждать от такого друга. Лучше не подходить Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

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Клоун может ассоциироваться с фальшью, так как скрывает тайну настоящей личности за маской. Поэтому, по словам консультанта, некоторые могут воспринимать клоуна как символ двойственности. Кроме того, именно лицевая мимика передает важные невербальные сигналы в процессе общения и благодаря ей удается распознавать намерения и мотивы других людей.

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Также взрослые и подростки могут иметь негативные ассоциации с посещением цирка или просмотром фильмов ужасов, где клоуны изображаются как кровожадные, угрожающие фигуры. Психолог отметила, что избавляться от страха перед клоунами необязательно, поскольку он в меньшей степени влияет на нашу повседневную жизнь.

Однако, если вы решите покончить с этим страхом, то первым шагом будет погружение в историю, профессиональные аспекты и культуру, связанную с этим занимательным искусством — работой профессионального актера-клоуна Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

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Для полного избавления от коулрофобии следует пройти несколько консультаций с психотерапевтом или психологом, подчеркнула Ахметова. В процессе работы над собой негативные представления о клоунах могут выступать в качестве сигналов о беспокойстве и напряжении, а также могут быть связаны с негативными воспоминаниями об обмане, совершенном значимой личностью в вашей жизни.

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