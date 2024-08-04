Пригоден ли романтик для семейной жизни?

Существует ли мужчина, с которым получится наладить идеальные отношения? Многие девушки мечтают о романтике, но в реальности сталкиваются с совершенно другим подходом второй половинки к семейной жизни. Психолог Светлана Комарова поделилась с читательницами Рамблера, на что обратить внимание при выборе партнера.

На что необходимо обратить внимание

Если попытаться вывести универсальную формулу, то, несомненно, мужчина должен обладать такими качествами, как предсказуемость поведения, порядочность и хорошо развитые коммуникативные навыки, поскольку выстраивание внутрисемейных отношений требует постоянной дипломатии и достижения договоренностей. Кроме того, партнер должен уметь держать внешний периметр. Если мы говорим о традиционных ролях, не проклиная при этом патриархат, то в глубине души у каждой женщины теплится надежда, что внешний периметр мужчина берет на себя. За рамками семьи, в социальном поле, в социальном пространстве он устойчив, успешен и будет прирастать в своих умениях, качествах, будет наращивать свой статус и влияние во внешнем мире. Это особенно важно с точки зрения примера и влияния на детей, которые воспитываются в семье.

В зависимости от изменяющихся обстоятельств, действительно надежный мужчина способен проявлять гибкость и адаптивность в своем поведении. Например, если до появления детей он проводил время с друзьями, мог сорваться среди ночи для встреч с ними или вовсе не ночевать дома, с пополнением в семье такое поведение для него должно стать закономерным табу.

С появлением детей умение содержать самого себя плюс как минимум еще одного члена семьи становится ключевым качеством в числе характеристик надежного мужчины, поскольку это позволяет обеспечить семье относительную социальную и финансовую стабильность.

Почему романтика – не всегда панацея?

Важна природа и истинные мотивы романтичности. Ухаживать красиво мужчины могут из разных соображений и мотивов.

Прежде всего, чтобы понять их, можно поинтересоваться, где мужчина так здорово этому научился. Если мужчина молодой и красиво ухаживает, вероятно, у него была достаточно значимая практика ухаживания за женщинами, и вручение вам цветов, подарков, организация поездок и походы в ресторан – всего-навсего готовый и обкатанный годами сценарий. Если же он не молод, то здесь можно говорить об опыте и понимании женщины.

Далее необходимо распознать, с какой целью мужчина совершает красивые ухаживания.

Возможно, он хочет привлечь внимание женщины. В этом случае можно говорить о том, что определенную часть коммуникативных навыков, необходимых для взаимодействия с женщинами, мужчина упустил. Можно предположить, что он долго был в браке, и опыта и тренировки знакомства с женщинами, и навыков ухаживания за женщинами у него нет. А возможно, он очень зажатый и стеснительный. В этом случае во взаимодействии с ним будут ограничения и особенности, и это тоже важно учитывать женщине.

Поговорим о типажах

Как правило, хорошо и красиво ухаживают эмпатичные, эмотивные мужчины, в которых достаточно много чувственного. Они эмоциональны и чувствительны, благодаря чему хорошо понимают женщину. Такой мужчина совершенно точно будет делать верные шаги, соответствующие ожиданиям женщины, поскольку понимает, что его романтические ухаживания, подарки и прочее доставят ей радость, удовольствие.

Такой мужчина искренне хочет сделать красиво и хорошо для своей женщины. Для него красота и гармония являются жизненно важными категориями. Он просто не может не ухаживать красиво. Он будет ухаживать красиво, тонко, замечательно, но не демонстративно. За таких мужчин можно выходить замуж.

Что делать, если муж перестал проявлять интерес

Второй типаж – мастер ухаживания – просчитывает женщину на манипулятивном уровне, он альфа-нарцисс, он играет в женщину, как в игрушку. Ему не важна женщина, ему важны игра и ощущение.

Для мужчин такого типа критически важно, не чтобы женщина обрадовалась тому, что он делает, а чтобы она восхитилась им. То есть ключевое в этой системе взаимоотношений не женщина. Ключевое – он сам: на коне, на троне, он – великолепный, восхитительный мужчина. При этом все вокруг должны знать, что он великолепно ухаживает за женщиной, и видеть, как он это делает. В этой модели взаимоотношений будут действия напоказ: вручение нарочито огромных букетов в людных местах, демонстративное предложение руки и сердца и т.п. Одни словом, фестиваль под названием «Я красиво ухаживаю за своей женщиной». Такой мужчина – это зона огромного риска, потому что эта истероидная и нарциссическая личность, часто альфа-нарциссическая, безразлична к чужим эмоциям. Такой человек их не чувствует и не воспринимает. Он играет в людей, как в шахматы, и в женщин также. Выходить замуж за такого мужчину – безумие, потому что он продолжит эти игры.

Резюмируя, можно сказать следующее. Нельзя сказать однозначно, что мужчины, склонные к красивому ухаживанию, не подходят для брака. Важно понимать, какие мотивы стоят за его действиями. Это желание сделать отношения гармоничными и доставить женщине удовольствие или фестиваль феерии «посмотрите на меня, как я крут» и использование женщины в своих интересах? Стоит помнить, что альфа-нарциссы очень часто пытаются прибрать к рукам ярких, самостоятельных, крепко стоящих на ногах женщин, потому что они для него трофей, которым можно похвастаться.

Выходить замуж стоит за тех мужчин, для кого женщина на первом месте.