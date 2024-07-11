Пебблинг: как мемы спасают дружбу

Поддерживать теплые, близкие отношения с друзьями со временем становится все сложнее и сложнее. Каждый в окружении постепенно обрастает делами и заботами: работа, дети, переезды, путешествия, проблемы со здоровьем… Все это забирает силы, которые когда-то уходили на учебу, прогулки и вечеринки.

© Unsplash

Но это не значит, что все потеряно, и дружба в итоге полностью сойдет на нет. На выручку может прийти пебблинг – новый тенденция, стремительно набирающая обороты. Эксперты рассказали, как она спасает наши социальные связи.

Пебблинг происходит от слова «pebble», что в переводе с английского означает «камешек». Суть этого языка любви сводится к забавной привычке пингвинов, которые, находя камушек, подхватывают его клювом и несут своим товарищам (иногда таким образом они намекают, что не прочь создать семью). Психологи призывают последовать примеру обитателей Южной Антарктики, используя в качестве средства коммуникации забавные сообщения.

Пять признаков того, что вы слишком строги к своему ребенку

Наверняка вы хоть раз отправляли друзьям мемы, анекдоты, интересные факты о событиях, звездах, фильмах или смешные видеоролики, что называется, без прелюдий. Это и есть те самые камушки, которые помогают поддерживать эмоциональную связь с человеком, которого вы редко видите.

«Это способ сказать: «Я помню о тебе и знаю, чем ты интересуешься», «Ты мне небезразличен, но в эту секунду я не могу сделать большего», — отмечают психологи Мариса Франко и Мари Лэнд.



Для крепкой дружбы, конечно, недостаточно раз в год пересылать друг другу забавные картинки. Это, скорее, палочка-выручалочка на те случаи, когда совершенно нет сил и времени повидаться с близкими людьми.

Ранее «Рамблер» рассказывал о женщине, которая завидует коллеге из-за ее красоты и молодости.