Как сохранить искру в отношениях: три простых, но эффективных способа

Не всем удается пронести сквозь годы страсть, которой бывает в излишке в начале отношений. Что для этого нужно делать, рассказала доктор Четна Джейн.

© Unsplash

Общаться

Это основа крепких гармоничных отношений. Не бойтесь открыто говорить о своих желаниях, предпочтениях и любых проблемах, которые вас беспокоят. Таким образом вы начнете лучше понимать друг друга и установите более глубокую эмоциональную связь, которая подпитывает и физическое желание.

«Это начинает меня беспокоить». Девушка ревнует жениха к его родной сестре

Заниматься спортом

Чем мы здоровее, тем мы более активны. А это значит, что в нас много энергии и желания, которые достаются в том числе партнеру. Регулярные тренировки, сбалансированное питание и качественный сон – это способ позаботиться не только о своем самочувствии, но и сексуальной жизни.

Находите общие интересы

Эмоциональная близость, о которой было сказано выше, строится на общении и общих интересах. Чем больше вы обсуждаете вещи, которые нравятся вам с партнером, тем ближе вы становитесь. Читайте одни книги, ходите вместе в театры, кино, музеи, на утренние пробежки – все это обязательно наилучшим образом отразится на вашем союзе.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как девушка догадалась об изменах парня благодаря просмотру культовой драмы.