Как распознать нарцисса на первом свидании

Первая встреча — отличная возможность узнать человека. Как распознать нарциссические наклонности у мужчины через, казалось бы, не самые очевидные признаки в поведении, в беседе с "Рамблером" рассказала психолог и основатель крупнейшей школы семейных ценностей "Точка G" Евгения Александрова.

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Эксперт не рекомендует уделять слишком много времени и тщательно готовиться перед первой встречей с мужчиной, чтобы не добавлять чрезмерной серьезности мероприятию. Получасовой прогулки во время обеденного перерыва будет вполне достаточно.

"И даже за такое короткое время можно многое понять о человеке, если знать на что обращать внимание", — подчеркнула специалист.

Отношения с нарциссами — это всегда "игра в одни ворота" и заваленный баланс в отношениях. Таким мужчинам неинтересно мнение женщин, они всегда будут думать только о себе и своем комфорте. Чтобы предотвратить разочарования в будущем, Александрова перечислила ключевые признаки в мужском поведении, которые говорят о том, что он нарцисс.

Нарциссический человек обычно привлекает внимание своим обаянием и уверенностью, но это может быть лишь фасадом для глубоких внутренних проблем. На первом свидании он, скорее всего, будет излучать уверенность, но стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов, которые могут выдать его истинное "Я".

"Первый признак нарциссизма — это чрезмерное внимание к себе", — заявила Александрова.

Нарцисс часто стремится быть в центре внимания и преувеличивает свои достижения, чтобы вызвать восхищение. Если он часто возвращается к своим успехам, хвалится и требует одобрения, это может быть явным сигналом.

"Будьте внимательны, если разговор почти полностью сосредоточен на нем и его заслугах, в то время как ваши истории и переживания остаются в тени", — призвала Евгения.

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Второй признак, по словам эксперта, — это то, как мужчина реагирует на ваши эмоции, мысли и рассуждения. Нарциссы часто проявляют недостаток эмпатии и могут не проявлять интереса к вашему внутреннему миру.

"Если вы замечаете, что ваши чувства, мысли, слова игнорируются или воспринимаются как что-то незначительно, это может свидетельствовать о нарциссическом поведении. Нарцисс будет искать признание и поддержку, но не будет готов предложить те же чувства в ответ", — отметила специалист.

Также она советует обратить внимание на отношение к окружающим. Нарциссы могут проявлять высокомерие и пренебрежение по отношению к тем, кто не может предложить им прямую выгоду, одобрение или к тому, кто, по его мнению, другого социального статуса. На первой встрече это можно определить по отношению, например, к официанту в заведении. Обычно нарциссы относятся к людям из сфер услуг, как к обслуживающему персоналу, забыв о рамках приличия и тактичности.

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