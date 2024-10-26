Как пережить измену и восстановить доверие

Измена – событие, которое может потрясти до глубины души и вывести из равновесия даже самых стойких. Но, как говорится, в любой ситуации можно найти путь к спасению. Как разобраться с изменой при этом не потеряв себя Рамблеру рассказал клинический психолог Константин Сибитев.

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Осознать факт и принять эмоции

Первая реакция на измену – это шок и хаос в голове. Здесь важно признать, что вас сейчас, мягко говоря, "накрыло". Разрешите себе испытать весь спектр эмоций: злость, обиду, разочарование, боль.

Не пытайтесь быть железным человеком, который сразу идёт спасать ситуацию. Поплачьте, прокричитесь в подушку или даже напишите письмо гневного содержания (но не отправляйте!). Дайте себе время, а лучше идите к психологу – сэкономите время и нервы. Константин Сибитев Клинический психолог

Спросите себя: "Чего я хочу?"

Когда первая волна эмоций схлынет, подумайте: а что вы хотите от этой ситуации? Желаете ли вы восстановить отношения или, возможно, расставание кажется наилучшим вариантом? Не спешите принимать решения на горячую голову. Измена – это всегда повод остановиться и пересмотреть не только отношения, но и свои собственные ценности.

Говорите, но не обвиняйте

Да, этот разговор будет сложным и наверняка неприятным. Главное – не скатываться в бесконечные обвинения (как бы ни хотелось). Задавайте вопросы, пытайтесь понять, что привело к измене. Человек может оправдываться, но важно услышать его версию, даже если вам кажется, что она полна отговорок. Говорите о своих чувствах, объясняйте, как это на вас повлияло, но без ультиматумов. Константин Сибитев Клинический психолог

Если решите идти вместе

Теперь настал ключевой момент: куда двигаться дальше? Возможно, партнёр осознаёт свою ошибку и готов сделать всё, чтобы восстановить доверие. А может быть, вы оба поймёте, что отношения исчерпали себя. Что бы ни было решено, важно делать это осознанно и совместно, а не просто от злости или страха одиночества.

Восстановление доверия – долгий процесс

Если вы решили остаться вместе, будьте готовы к тому, что восстановление доверия займёт время. Это не произойдёт за одну ночь, и потребуется работа с обеих сторон. Обсудите новые границы и правила в отношениях, будьте честны друг с другом. И, конечно, не забывайте, что это двусторонний процесс: одной стороне нужно стараться заслужить доверие, другой – дать возможность его восстановить.

Как укрепить связь в отношениях

Не забудьте о себе

В любых отношениях, особенно в тех, где была измена, важно не потерять себя. Заботьтесь о своих интересах, не растворяйтесь полностью в попытках восстановить отношения. Это время — отличная возможность пересмотреть свои личные приоритеты и позаботиться о своём эмоциональном состоянии. Пойдите на терапию, начните заниматься тем, что вам действительно приносит радость и удовольствие.

Измена как сигнал к изменениям

Если происходит измена, это не всегда значит, что изменяющий человек хочет разрушить семью. Наоборот, во многих случаях, семья его вполне удовлетворяет во многих аспектах, кроме одного или двух — будь то секс, душевная теплота или даже элементарные объятия. Вместо того чтобы закончить отношения, человек пытается компенсировать этот дефицит на стороне.

Конечно, это никоим образом не оправдывает измену, но важно понимать, что если бы семья полностью утратила для него ценность, он бы просто развёлся. Это даёт пищу для размышлений и возможность понять, где в отношениях могли образоваться пробелы, которые привели к этой ситуации. Константин Сибитев Клинический психолог

Финальный штрих: возможно, это было к лучшему

Это может прозвучать парадоксально, но иногда измена становится тем самым "сигнальным маячком", который показывает, что отношения нуждаются в пересмотре или изменении. Да, это больно, но это также шанс изменить что-то в лучшую сторону — даже если в итоге это приведёт к расставанию.