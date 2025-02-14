Как злость уберегает нас от боли
Злость часто воспринимается как деструктивное чувство, которое стоит подавлять, но в реальности злость выполняет важную психологическую и биологическую функцию. Она защищает нас от боли – как физической, так и эмоциональной, а также помогает справляться с трудными ситуациями. В беседе с «Рамблером» Анна Паршикова, семейный психолог, сексолог, гипнотерапевт, объяснила, почему злость – это не всегда плохо и как она может работать в наших интересах.
Злость как реакция на боль
Злость часто проявляется в ответ на физическую или эмоциональную боль. Это базовый защитный механизм, встроенный в нас эволюцией. Когда человек сталкивается с угрозой или несправедливостью, организм активирует состояние боевой готовности:
- учащается сердцебиение,
- в кровь выбрасывается адреналин,
- мышцы напрягаются.
«Злость помогает нам уничтожить источник боли и защитить свои границы. Когда человек сталкивается с угрозой, злость мобилизует ресурсы для защиты и действия», — заявила психолог.
Это важно, потому что в состоянии злости мы чувствуем себя сильнее, менее уязвимыми. Например, если кто-то унижает нас, злость заставляет нас поставить границы. Если мы сталкиваемся с несправедливостью, гнев подталкивает нас к активным действиям.
Защита от более глубоких чувств
Часто злость становится щитком, скрывающим более болезненные эмоции. Внутри нее могут прятаться:
- страх: например, человек злится, когда боится потерять контроль над ситуацией,
- стыд: человек может агрессивно реагировать на критику, потому что внутри ему невыносимо стыдно,
- обида: вместо того чтобы признать боль, человек направляет ее в злость.
Злость в таких ситуациях не разрушает, а спасает нас от эмоционального перегруза. Она позволяет отложить боль, пока мы не будем готовы её прожить.
Пример: если человек переживает предательство, злость может помочь ему выжить в моменте, дать силы на решение проблем, а уже потом – прийти к осознанию и принятию эмоций.
Конструктивная и деструктивная злость
Не вся злость полезна. Ее можно разделить на конструктивную и деструктивную.
- Конструктивная злость – та, что помогает нам четко формулировать свои границы, добиваться справедливости, менять ситуацию, не разрушая себя и окружающих;
- Деструктивная злость – та, что направлена на агрессию и разрушение. Она может выражаться в оскорблениях, физическом насилии, подавлении других людей.
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«Умение управлять своей злостью и выражать ее экологично – ключ к ее полезности. Это включает в себя осознание своих эмоций и возможность обсуждать их с окружающими», — подчеркнула Паршикова.
Для того чтобы научиться использовать злость в своих интересах, важно:
- Признавать ее, а не подавлять;
- Анализировать, что стоит за гневом – страх, боль, обида?
- Искать способы выразить ее безопасно – через спорт, обсуждение, действие.
Злость – не враг, а инструмент. Она помогает нам защищать свои границы, справляться с болью, сохранять чувство контроля над ситуацией. Важно не подавлять ее, а учиться управлять ею осознанно. Человек, который может разглядеть и направить свою злость, становится устойчивее, увереннее и сильнее.
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