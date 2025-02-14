Как злость уберегает нас от боли

Злость часто воспринимается как деструктивное чувство, которое стоит подавлять, но в реальности злость выполняет важную психологическую и биологическую функцию. Она защищает нас от боли – как физической, так и эмоциональной, а также помогает справляться с трудными ситуациями. В беседе с «‎Рамблером» Анна Паршикова, семейный психолог, сексолог, гипнотерапевт, объяснила, почему злость – это не всегда плохо и как она может работать в наших интересах.

© urbazon/iStock.com

Злость как реакция на боль

Злость часто проявляется в ответ на физическую или эмоциональную боль. Это базовый защитный механизм, встроенный в нас эволюцией. Когда человек сталкивается с угрозой или несправедливостью, организм активирует состояние боевой готовности:

учащается сердцебиение,

в кровь выбрасывается адреналин,

мышцы напрягаются.

« ‎ З л о с т ь п о м о г а е т н а м у н и ч т о ж и т ь и с т о ч н и к б о л и и з а щ и т и т ь с в о и г р а н и ц ы . К о г д а ч е л о в е к с т а л к и в а е т с я с у г р о з о й , з л о с т ь м о б и л и з у е т р е с у р с ы д л я з а щ и т ы и д е й с т в и я » , — з а я в и л а п с и х о л о г .

Это важно, потому что в состоянии злости мы чувствуем себя сильнее, менее уязвимыми. Например, если кто-то унижает нас, злость заставляет нас поставить границы. Если мы сталкиваемся с несправедливостью, гнев подталкивает нас к активным действиям.

Защита от более глубоких чувств

Часто злость становится щитком, скрывающим более болезненные эмоции. Внутри нее могут прятаться:

страх: например, человек злится, когда боится потерять контроль над ситуацией,

например, человек злится, когда боится потерять контроль над ситуацией, стыд: человек может агрессивно реагировать на критику, потому что внутри ему невыносимо стыдно,

человек может агрессивно реагировать на критику, потому что внутри ему невыносимо стыдно, обида: вместо того чтобы признать боль, человек направляет ее в злость.

Злость в таких ситуациях не разрушает, а спасает нас от эмоционального перегруза. Она позволяет отложить боль, пока мы не будем готовы её прожить.

Пример: если человек переживает предательство, злость может помочь ему выжить в моменте, дать силы на решение проблем, а уже потом – прийти к осознанию и принятию эмоций.

Конструктивная и деструктивная злость

Не вся злость полезна. Ее можно разделить на конструктивную и деструктивную.

Конструктивная злость – та, что помогает нам четко формулировать свои границы, добиваться справедливости, менять ситуацию, не разрушая себя и окружающих;

– та, что помогает нам четко формулировать свои границы, добиваться справедливости, менять ситуацию, не разрушая себя и окружающих; Деструктивная злость – та, что направлена на агрессию и разрушение. Она может выражаться в оскорблениях, физическом насилии, подавлении других людей.

Как «правильно» ругаться, не скатываясь в нападение

« ‎ У м е н и е у п р а в л я т ь с в о е й з л о с т ь ю и в ы р а ж а т ь е е э к о л о г и ч н о – к л ю ч к е е п о л е з н о с т и . Э т о в к л ю ч а е т в с е б я о с о з н а н и е с в о и х э м о ц и й и в о з м о ж н о с т ь о б с у ж д а т ь и х с о к р у ж а ю щ и м и » , — п о д ч е р к н у л а П а р ш и к о в а .

Для того чтобы научиться использовать злость в своих интересах, важно:

Признавать ее, а не подавлять; Анализировать, что стоит за гневом – страх, боль, обида? Искать способы выразить ее безопасно – через спорт, обсуждение, действие.

Злость – не враг, а инструмент. Она помогает нам защищать свои границы, справляться с болью, сохранять чувство контроля над ситуацией. Важно не подавлять ее, а учиться управлять ею осознанно. Человек, который может разглядеть и направить свою злость, становится устойчивее, увереннее и сильнее.

Ранее мы писали, как разрешить финансовые конфликты без риска для любви.