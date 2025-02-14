Как злость уберегает нас от боли

Злость часто воспринимается как деструктивное чувство, которое стоит подавлять, но в реальности злость выполняет важную психологическую и биологическую функцию. Она защищает нас от боли – как физической, так и эмоциональной, а также помогает справляться с трудными ситуациями. В беседе с «‎Рамблером» Анна Паршикова, семейный психолог, сексолог, гипнотерапевт, объяснила, почему злость – это не всегда плохо и как она может работать в наших интересах.

Как злость уберегает нас от боли
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Злость как реакция на боль

Злость часто проявляется в ответ на физическую или эмоциональную боль. Это базовый защитный механизм, встроенный в нас эволюцией. Когда человек сталкивается с угрозой или несправедливостью, организм активирует состояние боевой готовности:

  • учащается сердцебиение,
  • в кровь выбрасывается адреналин,
  • мышцы напрягаются.
«Злость помогает нам уничтожить источник боли и защитить свои границы. Когда человек сталкивается с угрозой, злость мобилизует ресурсы для защиты и действия», заявила психолог.

Это важно, потому что в состоянии злости мы чувствуем себя сильнее, менее уязвимыми. Например, если кто-то унижает нас, злость заставляет нас поставить границы. Если мы сталкиваемся с несправедливостью, гнев подталкивает нас к активным действиям.

Защита от более глубоких чувств

Часто злость становится щитком, скрывающим более болезненные эмоции. Внутри нее могут прятаться:

  • страх: например, человек злится, когда боится потерять контроль над ситуацией,
  • стыд: человек может агрессивно реагировать на критику, потому что внутри ему невыносимо стыдно,
  • обида: вместо того чтобы признать боль, человек направляет ее в злость.

Злость в таких ситуациях не разрушает, а спасает нас от эмоционального перегруза. Она позволяет отложить боль, пока мы не будем готовы её прожить.

Пример: если человек переживает предательство, злость может помочь ему выжить в моменте, дать силы на решение проблем, а уже потом – прийти к осознанию и принятию эмоций.

Конструктивная и деструктивная злость

Не вся злость полезна. Ее можно разделить на конструктивную и деструктивную.

  • Конструктивная злость – та, что помогает нам четко формулировать свои границы, добиваться справедливости, менять ситуацию, не разрушая себя и окружающих;
  • Деструктивная злость – та, что направлена на агрессию и разрушение. Она может выражаться в оскорблениях, физическом насилии, подавлении других людей.

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«Умение управлять своей злостью и выражать ее экологично ключ к ее полезности. Это включает в себя осознание своих эмоций и возможность обсуждать их с окружающими», подчеркнула Паршикова.

Для того чтобы научиться использовать злость в своих интересах, важно:

  1. Признавать ее, а не подавлять;
  2. Анализировать, что стоит за гневом – страх, боль, обида?
  3. Искать способы выразить ее безопасно – через спорт, обсуждение, действие.

Злость – не враг, а инструмент. Она помогает нам защищать свои границы, справляться с болью, сохранять чувство контроля над ситуацией. Важно не подавлять ее, а учиться управлять ею осознанно. Человек, который может разглядеть и направить свою злость, становится устойчивее, увереннее и сильнее.

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Психология