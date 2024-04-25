Как «правильно» ругаться, не скатываясь в нападение

Среди самых популярных запросов у семейного психолога будет вопрос о том, как выжить в конфликте. Ощущение, что вместо поддержки собеседник стремится только навредить, да и сами мы вот-вот потеряем контроль над эмоциями и скатимся в нападение. Психолог, сексотерапевт, соавтор курса для психологов "Сексотерапия", автор книг, включая “Счастливы круглые сутки” Мария Эриль в беседе с "Рамблером" дала советы, как ругаться "правильно".

© Кадр из фильма «Дорога перемен»

Осознайте собственные эмоции и потребности

Первым шагом к правильному проживанию конфликтов является осознание собственных эмоций и потребностей. Это крайне сложно сделать, когда кипят страсти, отмечает специалист. Она рекомендует взять небольшую, а иногда и большую, паузу, чтобы понять, что именно вызвало негативные чувства, и какие именно потребности возникли в результате конфликта. Это поможет четко сформулировать мысли, а также снизить вероятность того, что обсуждение перерастет в нападение.

"Важно: думайте о себе и своих потребностях, а не о том, что партнер недостаточно хорош, раз провоцирует в вас такие состояния", — призвала психолог.

Избегайте обвинений и упреков

Итак, эмоции прожили, важное про себя осознали, настало время и поговорить. Эксперт призывает избегать обвинений и упреков, избегая фраз, начинающихся с "ты". Например, "ты говорил со мной грубым тоном" мгновенно окунет партнера в детский возраст, когда родители только и делали, что воспитывали. Неудивительно, что после такого партнер "регрессирует", и в ответ проявляется как обиженный ребенок.

"Важно: говорите о своих переживаниях, а не о том, какие действия партнера их вызвали. Эту связь он в состоянии построить и сам", — напомнила Мария Эриль.

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Слушайте партнера

Многочисленные исследования показали, что чаще всего в момент споров и ссор партнеры вместо того, чтобы слушать и слышать второго, готовят ответную речь. Мозг занят оттачиванием своих аргументов, вместо того, чтобы настроиться на понимание оппонента, подчеркнула психолог. Поэтому она призывает демонстрировать эмпатию, задавая уточняющие вопросы, чтобы помочь партнеру почувствовать себя ценным.

"Важно: конфликты в отношениях неизбежны, а крепкие отношения — это не те, где их нет, а те, в которых на конфликте не заканчивается любовь и доброе отношение друг к другу", — резюмировала сексотерапевт.

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