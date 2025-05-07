Что делать, если донимает свекровь

Иногда все начинается с невинной фразы: «А мы в свое время делали иначе». Или: «Ты бы ему котлет поджарила, а не эту свою киноа». Сначала вроде ничего страшного, но после десятого повтора хочется выть — от усталости, от чувства вины и раздражения. Особенно, если свекровь живет рядом и часто заходит.

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Что делать, если мама мужа медленно, но настойчиво размывает ваши личные границы? Екатерина Стацевич, семейный и бизнес психолог, действительный член и спикер конгрессов ОППЛ дала несколько советов читателям «‎Рамблеру».

Во-первых — сказать о своих чувствах

То, что происходит, не обязательно травля. Иногда — это тревожная любовь, которая не знает, как себя вести в новой роли. Иногда — непрожитое желание «спасти» сына от всех бед. Но для вас важен не мотив, а ощущение: вас донимают. Вас не слышат. В вашу жизнь регулярно кто-то лезет с непрошеными советами, оценками, проверками на соответствие. И от этого — тяжело. Лучше честно, без нападок, поделиться со свекровью тем, что у вас на душе через «‎Я-сообщения».

Во-вторых — не начинать с конфликта

«Если вас донимает свекровь, первое, что нужно сделать — без нее порепетировать разговор с ней. Лучше сделать это с психологом, но можно и самой. Письменно или устно, от чистого сердца сказать: "Ваше мнение и уважение мне важно, но многое я хочу проживать своим умом. Я буду признательна за совет тогда, когда он действительно пригодится"», — объясняет семейный психолог.

Как наладить отношения с вредной свекровью

Вариант кажется слишком мягким? На самом деле он стратегически сильнее пассивной агрессии и тем более — взрывов. Прямая просьба услышать вас, рассказать о своем опыте, поделиться воспоминаниями — это приглашение к разговору, а не к конфликту. А еще это способ занять ее внимание собой, а не вами.

«Попросите уделить вам время, расскажите, на каком этапе вы сейчас находитесь в семье, и попросите совета ласково — если у вас с ней хорошие отношения. Когда она выговорится, ей будет меньше хотеться "лезть под руку"», — уточняет Стацевич.

В-третьих — отделять смысл от действия

Совет — не приговор. Даже если он подан с нажимом и репликой «а я тебе говорила». Не обязательно спорить. Можно просто выслушать.

«Выслушайте с вниманием и благодарностью. Выполнять ее указания вы совсем не обязаны», — подчеркивает эксперт.

Это взрослая позиция. Не подростковое сопротивление, не наигранная покорность, а умение не ввязываться в каждое «а вот мы...», не воспринимать все на личный счет. Иногда достаточно честного «спасибо, я подумаю», чтобы вернуть спокойствие и себе, и ей.

Почему это работает?

Потому что вы разворачиваете сценарий. Вместо борьбы вы берете инициативу: вы говорите первой, вы выбираете тон, вы задаете рамки. Да, это требует выдержки. Да, это может быть неприятно. Но лучше один выдох перед таким разговором, чем год тихой войны на кухне.

Что, если ничего не помогает?

Если отношения давно испорчены, если разговор не получается, если после каждой встречи вы долго отходите — не нужно насильно налаживать диалог. Ваше право — держать дистанцию. Право мужа — защищать вас от давления своей матери. Если он этого не делает, это уже не вопрос про свекровь. Это вопрос про вашу пару, и там нужен другой разговор — вдвоем или с терапевтом.

«‎Свекровь не обязана быть подругой. И вы — не обязаны быть удобной невесткой», — резюмирует Стацевич.

Хорошо, если получится построить что-то живое и уважительное. Но если не получится — это не ваша вина. Ваша задача — сохранить себя, сохранить контакт с мужем и не допустить, чтобы чьи-то ожидания выводили из равновесия и перекрывали вашу семейную жизнь.

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