Как наладить отношения с вредной свекровью

В отношениях между невесткой и свекровью иногда могут возникать сложности. Однако, налаживание отношений возможно, если приложить немного усилий и следовать определенным стратегиям. Психолог-консультант Вероника Ахметова дала в беседе с "Рамблером" несколько советов, которые могут помочь в этом деле.

© Кадр из фильма "Моя свекровь — монстр"

Эксперт подчеркнула, что свекровь — это, прежде всего, женщина. А любая женщина обожает комплименты, внимание, заботу, подарки и неподдельный интерес к своей персоне. Всем этим, по словам психолога, можно воспользоваться для того, чтобы наладить с ней контакт.

Начните с простого. Маленькие знаки внимания: коробочка конфет, упаковка ароматного чая, цветок в горшке, платочек на шею, интересный аксессуар или приготовленное своими руками угощение. Подарок лучше вручить лично и тут же поинтересоваться об ее делах и самочувствии. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Специалист отмечает, что необязательно заваливать мать супруга подарками ежедневно. Это должно происходить ненавязчиво, уточнила Ахметова. Также стоит уделять внимание деталям, которые случаются в жизни свекрови. Допустим, она ходила на выставку, тогда можно проявить интерес к тому, что ее впечатлило больше всего.

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Не скупитесь на комплименты! Можно отметить, как ей идет платье, какие у нее густые волосы или какой манящий у нее запах духов. Также можно восхититься ее всегда приподнятым настроением или, например, энергичностью. Вероника Анатольевна Ахметова Психолог - консультант, мастер нейролингвистического программирования, терапевт когнитивно-поведенческой терапии

Психолог напомнила также о важности проявления заботы. Важно помогать, но при этом не нарушать ее границы и не делать этого через силу. И, конечно, не стоит пренебрегать благодарностью, ведь тот факт, что ее заслуги не остались незамеченными, доставит ей неподдельную радость.

В завершении эксперт выделила важность того, что не при каких обстоятельствах в присутствии свекрови нельзя критиковать ее любимого сына. В особенности запрещено его оскорблять, а обратном случае реакция разъяренной матери может оказаться непредсказуемой.

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