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46 минут назад

Рецепт для новогоднего стола: говядина Веллингтон

Мира Маркина

Ежегодно каждая хозяйка старается придумать для новогоднего стола что-то оригинальное и особенно вкусное. Вариантов горячих блюд много, однако большинством из них уже не так просто удивить своих гостей. Праздник все ближе, потому "Рамблер" продолжает искать для вас интересные рецепты блюд для праздничного стола.

Одним из таких поделилась в своей социальной сети TikTok пользовательница с ником @goodfood505. Девушка рассказала, как приготовить популярное и очень вкусное блюдо под названием "Говядина Веллингтон". Оно прекрасно подойдет для оформления праздничного стола и поразит гостей как своим внешним видом, так и вкусом.

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При этом блюдо готовится не слишком долго и сложно. С подробным рецептом приготовления вы можете ознакомиться в видео.

Приятного аппетита!

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить спринг-ролл с креветками дома.

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