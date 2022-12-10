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37 минут назад

Эксперт рассказала, как выбирать сладости на Новый год

Мира Маркина

Сладкие подарки лучше собирать самостоятельно, а состав кондитерских изделий — тщательно изучать. Такие советы в беседе с sn.ria.ru дала специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

Эксперт рассказала, как выбирать сладости на Новый год
Фото: PxherePxhere

Чтобы сладкий подарок был качественным и сбалансированным, эксперт рекомендует выбирать все составляющие для него самостоятельно. Так удастся найти кондитерские изделия, которые точно соответствуют вкусовым предпочтениям ребенка. Кроме того, получится включить в подарок полезные компоненты:

"Подарок можно дополнить фруктово-ягодными батончиками, пастилой, зефиром, мармеладом, сухофруктами, сублимированными ягодами или фруктами", — отметила Павлова.

Почему сладкое едят только после полноценного приема еды: видео

Стоит обращать внимание на пищевую ценность сладкого. Например, в шоколаде должно быть до 5% растительных жиров, а плитки с заменителями какао-масла лучше не покупать.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему нам постоянно хочется сладкого.

Новый год 2023,Елена Павлова,
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