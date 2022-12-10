Шеф-повар раскрыл рецепт самого дорогого оливье

Чтобы приготовить нетипичный оливье, нужно смешать консервированный зеленый горошек, свежий и маринованный огурцы, очищенный картофель в мундире, отварную морковь, лук-шалот и петрушку. Затем — заправить смесь домашним майонезом и выложить на тарелку. Сверху добавить тонкие ломтики слабосоленого лосося и красную икру, а также украсить ростками зеленого гороха и перепелиным яйцом.