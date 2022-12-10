Шеф-повар раскрыл рецепт самого дорогого оливье

Сделать зимний салат более изысканным помогут лосось, красная икра и ростки зеленого гороха. Рецептом поделился шеф-повар Нарек Саргсян с "Газетой.ру".
Чтобы приготовить нетипичный оливье, нужно смешать консервированный зеленый горошек, свежий и маринованный огурцы, очищенный картофель в мундире, отварную морковь, лук-шалот и петрушку. Затем — заправить смесь домашним майонезом и выложить на тарелку. Сверху добавить тонкие ломтики слабосоленого лосося и красную икру, а также украсить ростками зеленого гороха и перепелиным яйцом.
Рецепт разработала команда Нарека Саргсяна специально для тех, кто хочет разнообразить свой новогодний стол.
Ранее "Рамблер" публиковал рекомендации по приготовлению оливье еще от Член правления ассоциации кулинаров России Анатолия Ефимова.