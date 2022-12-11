5 проверенных способов, как сэкономить на новогоднем столе

Новый год — не только любимый для большинства россиян праздник, но и время, связанное с большими тратами. Помимо подарков люди вкладываются в роскошный праздничный стол. "Рамблер" расскажет, как отметить Новый год без дыры в бюджете и не огорчить ни себя, ни близких.

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Спланируйте меню

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План помогает в жизни при любых обстоятельствах. Во-первых, вы никогда не купите лишнего, во-вторых, не совершите эмоциональную покупку, набросившись на роскошные конфеты и торты. Так что составьте меню новогоднего стола за неделю до праздника и приобретите продукты по списку. Замороженная рыба ничуть не хуже охлажденной, а фрукты и овощи точно можно купить заранее. Помните, в канун Нового года цены взлетают буквально на все.

Выбирайте здоровые рецепты

Традиционно, новогодний стол — это стол сытный, который изобилует нарезками и закусками. Попробуйте заменить колбасы на более здоровые и вкусные альтернативы. Например, нежирное филе курицы или индейки стоит дешевле колбасы. Вместо нарезок также можно запечь мясо и подать к столу. Избегайте обилия майонезных салатов, пусть на столе красуется что-то традиционное, но в том количестве, которое вы действительно сможете съесть.

Подружитесь с консервами

Из консервированного тунца, фасоли и нута можно сделать множество закусок, которые не нанесут урон вашему бюджету. Например, туннца достаточно смешать с яйцом, специями и сметаной, а затем разложить по тарталеткам и украсить зеленью. Из фасоли можно сделать замечательный паштет, главное добавить туда чеснока и грецких орехов. Нут можно измельчить в блендере, добавить к нему вареной свеклы, чеснок и греческий йогурт, так вы получите прекрасную и полезную для пищеварения намазку. Гости будут в восторге!

Используйте продукты-заменители

Вместо дорогих продуктов можно использовать дешевые, но на разнообразии и вкусе блюд это никак не отразится. Например, красную икру можно легко заменить селедочным маслом. Домашний паштет будет стоит дешевле, а еще он будет вкуснее и полезнее. Оливковое масло вполне можно заменить на льняное, оно продается в аптеках и стоит около ста рублей. А дорогущего по нынешним меркам лосося можно заменить на скумбрию, которая является основной диетического питания.

Не готовьте много