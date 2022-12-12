Чек-лист: как бюджетно украсить дом к Новому году

Для того, чтобы создать праздничную атмосферу дома совсем необязательно быть профессиональным декоратором или тратить уйму средств. Порой достаточно лишь фантазии и подручных предметов. Подробнее о том, как украсить квартиру к Новому году – в материале "Рамблера".

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Елка из книг

Если вы можете похвастаться богатой библиотекой, соорудите необычную елку из книг. Она может быть настольной или же в высоту настоящей елки – решать вам.

Разложите по кругу несколько книг широкой стороной наружу. Отступив от края 1-2 см, сверху в шахматном порядке выложите следующий слой – он должен быть немного уже первого. Продолжайте делать ряды, постепенно уменьшая диаметр кругов.

На последний слой из 3-4 книг под разными углами выложите еще несколько книг – за счет этого у елки появится вершина. Украсьте конструкцию мишурой или гирляндой.

Венок из шарфа

Используйте нарядный шарф для создания новогоднего венка. Помимо шарфа вам понадобится круглая основа, булавки, а также искусственные ветки и цветы.

Перекиньте через основу конец шарфа длиной 15-30 см. Возьмите второй конец и обмотайте им венок. Закрепите шарф булавками, а после свяжите между собой концы шарфа. В узел вставьте искусственные ветки.

Гирлянда из сушеных апельсинов

Для этой ароматной гирлянды вам понадобится 4-5 апельсинов, пергамент, бумажные полотенца, шило, лента и еловые веточки.

Разогрейте духовку до 100 градусов, а затем на пергаменте отправьте в нее нарезанные слайсами апельсины. Перед этим промокните фрукты бумажными полотенцами. Сушите апельсины 3-4 часа. За это время 2-3 раза нужно поменять противни местами и перевернуть фрукты.

Спустя 4 часа полностью остудите апельсины. При помощи шила сделайте в каждом слайсе отверстие и проденьте через отверстия ленту. Чтобы закрепить апельсины, сделайте узелки с двух сторон. Прикрепите к гирлянде еловые ветки.

Ветка с шариками