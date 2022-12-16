Чем заменить новогоднюю елку

Забота об экологии, аллергия и желание быть креативным — причина отказаться от новогодней елки может быть любой. Но идеи, чем заменить праздничное дерево, пригодятся в любом случае. Найти их можно в подборке "Рамблера".

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Елка из шишек

Наклейте сосновые шишки на конусообразную форму, украсьте шариками и гирляндой — и "альтернативная" елка готова.

Елка из книг

Домашнюю библиотеку тоже можно сделать частью новогоднего праздника. Какие-то книги вы будете читать зимними вечерами, закутавшись в плед, а какие-то выложите "пирамидкой" и нарядите как обыкновенную елку.

Елка из подарков

Так же, как с книгами, можно поступить с подарками. Ну или с коробками из-под них, чтобы в праздничную ночь не пришлось выбирать между новогодним "деревом" и сюрпризами "от Деда Мороза".

Елка из открыток

Для это "елки" можно взять открытки, которые вы получили в прошлые годы. Выложите их на полу в виде конуса и убедитесь, что композиция вам нравится. А затем приклейте открытки в нужной последовательности на стену. Вместо пня подставьте к "телу" открыточной елки прямоугольный почтовый ящик.

Елка из стремянки

Обвейте лестницу гирляндой, украсьте елочными игрушками. Получится минималистичная елка в скандинавском стиле.

Елочный принт / панно с елкой

В сказке про Буратино был нарисованный камин, а у вас в квартире легко может появиться нарисованная или сфотографированная елка. Распечатайте необходимое изображение на ткани и украсьте дом получившимся панно.

Праздничный ананас / суккулент