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29 минут назад

Вариации на тему: чем заменить новогоднюю елку

Мира Маркина

Забота об экологии, аллергия и желание быть креативным — причина отказаться от новогодней елки может быть любой. Но идеи, чем заменить праздничное дерево, пригодятся в любом случае. Найти их можно в подборке "Рамблера".

Чем заменить новогоднюю елку
Фото: PxherePxhere

Елка из шишек

Наклейте сосновые шишки на конусообразную форму, украсьте шариками и гирляндой — и "альтернативная" елка готова.

Елка из книг

Домашнюю библиотеку тоже можно сделать частью новогоднего праздника. Какие-то книги вы будете читать зимними вечерами, закутавшись в плед, а какие-то выложите "пирамидкой" и нарядите как обыкновенную елку.

Как украсить елку, чтобы Кролик принес удачу

Елка из подарков

Так же, как с книгами, можно поступить с подарками. Ну или с коробками из-под них, чтобы в праздничную ночь не пришлось выбирать между новогодним "деревом" и сюрпризами "от Деда Мороза".

Елка из открыток

Для это "елки" можно взять открытки, которые вы получили в прошлые годы. Выложите их на полу в виде конуса и убедитесь, что композиция вам нравится. А затем приклейте открытки в нужной последовательности на стену. Вместо пня подставьте к "телу" открыточной елки прямоугольный почтовый ящик.

Елка из стремянки

Обвейте лестницу гирляндой, украсьте елочными игрушками. Получится минималистичная елка в скандинавском стиле.

Елочный принт / панно с елкой

В сказке про Буратино был нарисованный камин, а у вас в квартире легко может появиться нарисованная или сфотографированная елка. Распечатайте необходимое изображение на ткани и украсьте дом получившимся панно.

Праздничный ананас / суккулент

Если можно нарядить елку, почему бы не сделать то же самое с ананасом? Или с суккулентом, который даже внешне похож на миниатюрный символ Нового года? Эта схема сработает и с любым другим предметом, который чем-то напоминает елку. Приглядитесь к тому, что окружает вас дома. Может быть, ваша альтернативная елка давно нашлась?

Новый год 2023,
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