Главная героиня новогодних праздников - елка. Некоторые предпочитают искусственные елки, но многие считают, что она должна быть живой. Это не только красиво, но и модно — в этом сезоне живые елки, украшенные яркими шарами считаются самыми стильными.

Елочные базары в России должны открыться до 20 декабря и важно правильно подобрать хорошее дерево. Смотрите видео, чтобы узнать, как правильно выбрать живую елку и во сколько это обойдется в этом году.

Украшать елку можно, полагаясь на свой вкус или на тренды. Можно выбрать цвета вечера и подобрать украшения в двух тонах. Например, золото и серебро. Такая елка всегда будет смотреться особенно празднично. Еще один вариант — красный и белый. Сочетание этих цветов с зеленым создаст классическую рождественскую атмосферу.