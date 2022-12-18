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3 часа назад

Эксперт дала советы по выбору шампанского на Новый год

Катерина Саломе

Ассортимент игристых напитков богат и разнообразен. Как выбрать среди всех марок идеальный вариант для новогоднего стола, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. Об этом пишет «Прайм».

Как выбрать идеальное шампанское на Новый год
Фото: pixabay.compixabay.com

Первое, на что рекомендует обратить внимание специалист, – стоимость алкогольного напитка. По ее словам, минимальная розничная цена на шампанское начинается от 169 рублей за 0,75 литра.

«Если напиток в магазине, похожий на шампанское, будет стоить дешевле, то это явно не вино, а слабоалкогольный напиток», – подчеркнула Буняева, добавив, что с Нового года цена на игристые вина поднимется и составит до 239 рублей за бутылку.

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Эксперт советует тщательно изучить состав перед покупкой. В нем не должно быть ароматизаторов и красителей, а на этикетке не должно быть следующих надписей: не является вином, виноградсодержащий напиток, слабоалкогольный напиток, изготовлено из яблочного сырья, уточнила она.

«Сейчас есть куча производителей, которые хотят выдать газированную, ароматизированную шипучку за шампанское», – предостерегла Буняева.

Ранее мы писали о том, что перечислены марки лучшего российского шампанского.

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