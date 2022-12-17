Перечислены марки лучшего российского шампанского

Какие игристые вина российских производителей оказались лучшими в этом году рассказали эксперты проекта «Винный гид России» в беседе с изданием Konkurent.ru.

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Специалисты исследовали более 16 марок шампанского, представленного на рынке российскими производителями, в числе которых оказались: «Золотая Балка». «Новый Свет», «Шато Тамань», «Абрау-Дюрсо», «Балаклава», «Цимлянские вина» и другие.

Лучшим российским шампанским эксперты в результате назвали шампанское марки «Новый Свет. Каберне Совиньон», выдержанный красный брют, и полусладкое розовое игристое вино «Новый Свет».

Первое получило по оценке специалистов 82,2 балла, второе чуть меньше — 80,2 балла.