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2 часа назад

Россиянам раскрыли самую вредную новогоднюю традицию

Катерина Саломе

Есть у россиян новогодняя традиция – перед боем курантов подводить итоги прошедших дней. В беседе с «Газетой.ru» психолог Денис Долгов заявил об опасности этого привычного ритуала.

Россиянам раскрыли самую вредную новогоднюю традицию
Фото: pixabay.compixabay.com

Специалист объяснил, как работает наша психика. По его словам, ее механизмы ярче всего вспоминают то, что вызвало негатив. Поэтому традиция, связанная с подведением итога, может превратиться в горевание об упущенных возможностях и тому, чего сделать за год так и не удалось.

В чем встречать Новый год 2023: цвета одежды и стиль

«Всегда есть то, что не получилось сделать», – подчеркнул Долгов, добавив, что поэтому очень важно фокусироваться на успехах и удачах уходящего года.

Ранее мы писали о том, что стало известно, куда россияне поедут на Новый год на поездах.

Новый год 2023,Денис Долгов,
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