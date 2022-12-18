Россиянам раскрыли самую вредную новогоднюю традицию

Есть у россиян новогодняя традиция – перед боем курантов подводить итоги прошедших дней. В беседе с «Газетой.ru» психолог Денис Долгов заявил об опасности этого привычного ритуала.

Специалист объяснил, как работает наша психика. По его словам, ее механизмы ярче всего вспоминают то, что вызвало негатив. Поэтому традиция, связанная с подведением итога, может превратиться в горевание об упущенных возможностях и тому, чего сделать за год так и не удалось.