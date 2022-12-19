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3 часа назад

Диетолог Денисенко объяснила, кому не стоит есть красную икру

Мира Маркина

Если для праздничного стола вы припасли красную икру, то стоит знать всю правду о свойствах этого продукта. Кому деликатес навредит, “Комсомольской правде” рассказала диетолог Людмила Денисенко.

В первую очередь эксперт отметила, что в красной икре содержится до 30% белка, который легко усваивается организмом. Также деликатес богат витаминами (А, С, Е, D и группы B), лецитином, йодом, селеном и фолиевой кислотой. Все эти микроэлементы помогают защитить организм, укрепляя иммунитет. Икру полезно есть беременным и пожилым.

Как отличить настоящую красную икру от поддельной

А вот кому не стоит налегать на продукт – так это людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила собеседница издания. В частности, с атеросклерозом, гипертоникам. Все дело в соли, которая тоже содержится в икре.

Высокая энергетическая ценность икры тоже должна учитываться. У некоторых людей продукт вовсе вызывает аллергию.

Если говорить о безопасной для здоровья порции икры – это четыре столовые ложки, заключила Денисенко.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как минимизировать вред от алкоголя во время застолья.

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