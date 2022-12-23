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30 минут назад

Продавец раскрыл, как по подарку вычислить изменника

Мира Маркина

Пользовательница TikTok Шеннон Хилл опубликовала провокационное видео, в котором рассказала, как обнаружить наличие соперницы по подарку от мужчины. Ролик стал вирусным и на него обратили внимание в New York Post.

Продавец раскрыл, как по подарку вычислить изменника
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Хилл объяснила, что во время обучения в колледже работала продавцом-консультантом в парфюмерном магазине. Автор видео продавала ароматы Chanel. В праздничный сезон Шеннон особенно часто консультировала мужчин и женщин, которые искали подходящий подарок для половинки. Этот опыт научил ее среди покупателей распознавать изменников.

Например, приходили в магазин мужчины, которые покупали два одинаковых флакона парфюма.

“Они хотели, чтобы их любовница пахла так же, как супруга, ведь тогда они будут вызывать меньше подозрений”, — объяснила такой выбор Шеннон Хилл.

Как получить в подарок то, что хочешь

Девушка пришла к выводу, что неверные мужчины чаще всего покупали аромат Coco Mademoiselle, потому что он подходит многим. Это, считает автор видео, только подтверждает ее теорию о женах и любовницах.

Ранее мы рассказывали, как выйти из “интимного застоя”.

Новый год 2023,Chanel,
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