Продавец раскрыл, как по подарку вычислить изменника

Пользовательница TikTok Шеннон Хилл опубликовала провокационное видео, в котором рассказала, как обнаружить наличие соперницы по подарку от мужчины. Ролик стал вирусным и на него обратили внимание в New York Post.

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Хилл объяснила, что во время обучения в колледже работала продавцом-консультантом в парфюмерном магазине. Автор видео продавала ароматы Chanel. В праздничный сезон Шеннон особенно часто консультировала мужчин и женщин, которые искали подходящий подарок для половинки. Этот опыт научил ее среди покупателей распознавать изменников.

Например, приходили в магазин мужчины, которые покупали два одинаковых флакона парфюма.

“Они хотели, чтобы их любовница пахла так же, как супруга, ведь тогда они будут вызывать меньше подозрений”, — объяснила такой выбор Шеннон Хилл.