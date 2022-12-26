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1 час назад

Сомелье Саркисян рассказал, как выбрать недорогое и вкусное шампанское

Катерина Саломе

Шампанское — главный «гость» новогоднего стола. Именно поэтому очень важно выбрать качественный и вкусный напиток. Сомелье Артур Саркисян в беседе с «Невскими новостями» дал несколько рекомендаций.

Как выбрать недорогое и вкусное шампанское
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт утверждает, что прежде всего нужно проверить дату розлива при покупке. Шампанское не должно быть застоявшимся, или в противном случае оно разочарует всех гостей, уточнил он.

«Если покупаете недорогие игристые вина, если они больше года-двух находятся на полке магазина, то могут быть уже "вялыми". Лучше брать свежее. К дорогим напиткам это не относится», — пояснил специалист.

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Также сомелье добавил, что не только дорогие вина могут быть хорошими — можно найти достойную альтернативу и в дешевом сегменте. Он советует обратить внимание на отечественное шампанское.

Ранее мы писали о том, как сохранить открытое шампанское.

Новый год 2023,Артур Саркисян,
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