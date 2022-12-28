Как справиться с предновогодней суетой на работе

В декабре многие чувствуют себя менее продуктивными на рабочем месте. Всему виной предновогодняя суета, которая отнимает множество сил и времени. О том, как помочь себе в декабре с помощью планирования, "Рамблеру" рассказала Марина Домбровская – глава отдела розницы Fashion House Group, специалист по деловым коммуникациям, которая уже 17 лет помогает компаниям масштабировать бизнес-процессы.
Новый год – дедлайн, подводящий итоги большого жизненного периода. Важно, что это общий праздник – всем вокруг хочется закрыть дела как можно скорее, от этого происходит суета, а иногда и напряжение в коллективе, отмечает специалист.
Выписать все свои дедлайны
Тревогу может провоцировать не только большое количество дел, но и то, что мы вынуждены о них постоянно думать. Мыслительная жвачка из задач становится незакрытой вкладкой в телефоне, которая незаметно расходует заряд батареи. Решить это можно, выписав все дела и дедлайны.
Начать день с 10 минут на замедление
Посвятите несколько утренних минут на составление рабочего плана на день. Это только ваше время без новостей, журналов и интернета. Так вы сможете собрать мысли в кучу и действовать осознаннее. О том, как планировать грамотно, читайте дальше.
Расставить приоритеты
Не все дела требуют моментального выполнения и тем более не все реально нужно сделать до новогодних праздников. Поэтому рабочие задачи стоит разделять на три категории: «сегодня», «на этой неделе» и «когда-нибудь».
Заранее решить праздничные дела
Преимущество любого сезонного праздника – он никогда не наступает внезапно. Поэтому купить подарки коллегам вы можете и в середине месяца, не откладывая на последний момент. Это также поможет распределить силы и выкинуть из головы то, что расходует энергию впустую.
Не бояться говорить «нет»
Иногда источником суеты и спешки становитесь не вы сами, а начальство или коллеги. Конечно, есть задачи, которые входят в круг должностных обязанностей и от которых нельзя отказаться, но это далеко не все, что мы делаем за день. Помочь коллеге разгрести завал — нормально, когда у вас есть время и ресурсы, но вы не обязаны соглашаться на это всегда, советует эксперт.
Провести время с коллегами
Исследования показывают, что хорошие отношения с коллегами заметно повышают продуктивность, особенно в период острого стресса.
Запланировать себе настоящий отдых
Теперь вы знаете, как помочь себе справиться с суетой в период стресса. Не забывайте, что все эти неприятности и сложности происходят в преддверии прекрасного и волшебного периода новогоднего отдыха.