Как справиться с предновогодней суетой на работе

В декабре многие чувствуют себя менее продуктивными на рабочем месте. Всему виной предновогодняя суета, которая отнимает множество сил и времени. О том, как помочь себе в декабре с помощью планирования, "Рамблеру" рассказала Марина Домбровская – глава отдела розницы Fashion House Group, специалист по деловым коммуникациям, которая уже 17 лет помогает компаниям масштабировать бизнес-процессы.

Фото: Кадр из сериала "Офис" Кадр из сериала "Офис"

Почему мы паникуем перед Новым годом

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Новый год – дедлайн, подводящий итоги большого жизненного периода. Важно, что это общий праздник – всем вокруг хочется закрыть дела как можно скорее, от этого происходит суета, а иногда и напряжение в коллективе, отмечает специалист.

Как помочь себе не утонуть в работе

Выписать все свои дедлайны

Тревогу может провоцировать не только большое количество дел, но и то, что мы вынуждены о них постоянно думать. Мыслительная жвачка из задач становится незакрытой вкладкой в телефоне, которая незаметно расходует заряд батареи. Решить это можно, выписав все дела и дедлайны.

Я всегда за комфорт в таких вопросах, поэтому не советую заводить кучу специальных блокнотов и скачивать дополнительные приложения. Достаточно одной заметки в телефоне или листа бумаги. Фиксируй даже самые мелкие задачи: так планирование будет иметь больший результат.

Марина Домбровская Маркетолог, бизнес-консультант, глава отдела розницы в Fashion House Group.

Начать день с 10 минут на замедление

Посвятите несколько утренних минут на составление рабочего плана на день. Это только ваше время без новостей, журналов и интернета. Так вы сможете собрать мысли в кучу и действовать осознаннее. О том, как планировать грамотно, читайте дальше.

Расставить приоритеты

Не все дела требуют моментального выполнения и тем более не все реально нужно сделать до новогодних праздников. Поэтому рабочие задачи стоит разделять на три категории: «сегодня», «на этой неделе» и «когда-нибудь».

Дела должны переходить из одного столбика в другой: то есть задача из «на этой неделе» обязательно должна в один день оказаться в графе «сегодня». Марина Домбровская Маркетолог, бизнес-консультант, глава отдела розницы в Fashion House Group.

Заранее решить праздничные дела

Преимущество любого сезонного праздника – он никогда не наступает внезапно. Поэтому купить подарки коллегам вы можете и в середине месяца, не откладывая на последний момент. Это также поможет распределить силы и выкинуть из головы то, что расходует энергию впустую.

Планируйте все новогодние дела с временным зазором: если подарки нужно дарить 25 декабря, то купить их лучше до 20 декабря.

Марина Домбровская Маркетолог, бизнес-консультант, глава отдела розницы в Fashion House Group.

Не бояться говорить «нет»

Иногда источником суеты и спешки становитесь не вы сами, а начальство или коллеги. Конечно, есть задачи, которые входят в круг должностных обязанностей и от которых нельзя отказаться, но это далеко не все, что мы делаем за день. Помочь коллеге разгрести завал — нормально, когда у вас есть время и ресурсы, но вы не обязаны соглашаться на это всегда, советует эксперт.

Провести время с коллегами

Многие ненавидят новогодние корпоративы, но именно теплые и гармоничные отношения в коллективе помогают нам не сойти с ума от большого количества дел.

Марина Домбровская Маркетолог, бизнес-консультант, глава отдела розницы в Fashion House Group.

Исследования показывают, что хорошие отношения с коллегами заметно повышают продуктивность, особенно в период острого стресса.

Запланировать себе настоящий отдых

День перед праздниками я всегда оставляю свободным, чтобы полноценно отдохнуть. По моему опыту, мотивация доделать все сейчас, чтобы полноценно отдохнуть на праздниках, работает гораздо лучше самых строгих и горящих дедлайнов. Поэтому потратьте немного времени на планирование будущих выходных: даже если это будет самое традиционное времяпрепровождение в кругу семьи.

Марина Домбровская Маркетолог, бизнес-консультант, глава отдела розницы в Fashion House Group.