Насколько вредно есть холодец

Многие соотечественники не представляю свой новогодний стол без холодца. Это такое же традиционное блюдо, как оливье и селедка под шубой. "Рамблер" поговорил с врачом диетологом Еленой Соломатиной и выяснил, насколько это полезное блюдо.
Разобрав состав холодца на составляющие, диетолог смогла определить полезные и вредные свойства блюда. Несмотря на то, что мясо и овощи варятся очень долго, конечный продукт содержит массу витаминов, минералов и ингредиентов, которые важны для жизнедеятельности организма.
Однако существуют и недостатки у любимого блюда. Как и любой сложносочиненный продукт, холодец подходи не всем. Например, при гастрите с повышенной кислотностью, холецистите и заболеваниях желчного пузыря также лучше отказаться от подобных жирных блюд.
По словам врача, безопасно можно съесть не более 200 граммов холодца за вечер и для здорового человека это принесет только пользу. Однако нужно помнить, что у этого блюда есть свои подводные камни.
При попадании в желудок вместе с крепкими алкогольными напитками холодец вновь превращается в жидкость с частично сохраненной структурой. Бульон обволакивает стенки желудка и замедляет всасывание алкоголя. Поэтому присутствие холодца на праздничном столе имеет смысл!