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33 минуты назад

Насколько вредно есть холодец

Даша Краснова
Елена Соломатинаэксперт

Многие соотечественники не представляю свой новогодний стол без холодца. Это такое же традиционное блюдо, как оливье и селедка под шубой. "Рамблер" поговорил с врачом диетологом Еленой Соломатиной и выяснил, насколько это полезное блюдо.

Насколько вредно есть холодец
Фото: социальные сетисоциальные сети

Разобрав состав холодца на составляющие, диетолог смогла определить полезные и вредные свойства блюда. Несмотря на то, что мясо и овощи варятся очень долго, конечный продукт содержит массу витаминов, минералов и ингредиентов, которые важны для жизнедеятельности организма.

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"Холодец любят многие из-за его насыщенного вкуса, но еще он содержит коллаген, глицин – все это благотворно влияет на хрящи, на нервную систему. Но есть свои противопоказания. Прежде всего это заболевания ЖКТ, проблемы с поджелудочной, печенью, желудком".
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Однако существуют и недостатки у любимого блюда. Как и любой сложносочиненный продукт, холодец подходи не всем. Например, при гастрите с повышенной кислотностью, холецистите и заболеваниях желчного пузыря также лучше отказаться от подобных жирных блюд.

Правда ли, что в холодное время года есть хочется больше

По словам врача, безопасно можно съесть не более 200 граммов холодца за вечер и для здорового человека это принесет только пользу. Однако нужно помнить, что у этого блюда есть свои подводные камни.

Так как холодец содержит жир, он будет провоцировать сокращения желчного пузыря, и это не очень благоприятно повлияет на тех, у кого есть песок или камни в желчном пузыре. Нежелательно употреблять холодец и тем, у кого есть проблемы с мочевой кислотой. Даже если мы делаем холодец из жирного мяса, белую жировую пленку нужно обязательно убирать и употреблять холодец с какими-то специями. Это позволит лучше усвоить блюдо, особенно людям с пониженной кислотностью желудочного сока.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

При попадании в желудок вместе с крепкими алкогольными напитками холодец вновь превращается в жидкость с частично сохраненной структурой. Бульон обволакивает стенки желудка и замедляет всасывание алкоголя. Поэтому присутствие холодца на праздничном столе имеет смысл!

Новый год 2023,Елена Соломатина,
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