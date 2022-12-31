Насколько вредно есть холодец

Так как холодец содержит жир, он будет провоцировать сокращения желчного пузыря, и это не очень благоприятно повлияет на тех, у кого есть песок или камни в желчном пузыре. Нежелательно употреблять холодец и тем, у кого есть проблемы с мочевой кислотой. Даже если мы делаем холодец из жирного мяса, белую жировую пленку нужно обязательно убирать и употреблять холодец с какими-то специями. Это позволит лучше усвоить блюдо, особенно людям с пониженной кислотностью желудочного сока.

