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2 часа назад

Как работают списки желаний

Даша Краснова

Составление списка желаний — это старая традиция, которая неоднократно показала, что к цели приходят те, кто ставит планы. "Рамблер" расскажет, как работают списки желаний.

Как работают списки желаний
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Список желаний — это не элементарный перечень желаний или же задач, а формирование собственного намерения жизни. Это помогает нам сместить фокус на конкретные цели, к которым мы хотим прийти, происходит программирование личности.

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Вишлист внедряет человеку уверенность, что все получится, и делает окружающую реальность более подконтрольной. Помните, лишняя тревога никогда не дает результатов.

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  • Когда вы записываете свои цели на листе бумаги, вы еще раз осмысливаете их, и начинаете визуализировать. Часто трудно именно определиться с целью, а не достичь ее.
  • Для начала нужно найти спокойное комфортное место, чтобы уведомления в чатах и постоянная работа не отвлекала вас от ваших мыслей. Таким местом может быть тихий уголок на природе, уютное кафе, балкон или своя комната.
  • Начинать писать список желаний нужно тогда, когда у вас хорошее настроение. Если состояние угнетающее, заварите себе чай, помедитируйте, соберитесь с мыслями.
  • Желания могут касаться чего угодно, но основное — это личные цели, отношения, деньги и работа, а также здоровье.
  • Не стесняйте записать что-то глупое. Если в уме уже давно сидит что-то нелепое, и вы давно желаете это осуществить, то не бойтесь, запишите, это самое время.
  • После того, как вы заполните свой список желаниями нужно от него отвлечься. Сходите прогуляйтесь в парк, подышите свежим воздухом. Позвоните другу и сходите в кино.
  • В список желаний можно написать очень много пунктов, все зависит от ваших целей. Но главное в таком списке, не количество, а качество. Записывать нужно лишь только то, чего вы действительно хотите достичь, или чего вам не хватает для комфорта.
  • Для проверки вы можете расставить желаниям оценки и выделить наиболее важные.

Вы удивитесь, как мозг будет мотивировать вас идти к своим целям и достигать их!

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