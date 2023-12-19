Бокалы флюте и насыпные свечи: пять ресторанных трендов для новогоднего декора

Кафе и рестораны первыми создают праздничную атмосферу в городе, а также задают новогодние тренды в декоре. Пышные елки с красным бархатным бантом и минималистичные лампочки «роса» на хвойных гирляндах уже есть почти в каждом доме. Какие ещё ресторанные тренды интересно применить на своей «территории», в беседе с "Рамблером" рассказал Артур Гайсин, совладелец заведения «Большая кухня», идеолог маркетингового агентства и системы для ресторанов WOWrestomarketing,

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Арт-директор Ginza Project

Особенность хороших ресторанов – все они знают, как подавать гостям новогоднюю атмосферу. Вот пять трендов, которые можно смело позаимствовать у ресторанов, чтобы впечатлить коллег и близких.

Насыпные свечи

Через окна заведения происходит первое касание с посетителем. Так он получает подсказку, что ждёт его внутри. Рестораторы единодушно уверяют: ничто так не привлекает гостей через окно, как уют и приглушённый свет. По этой причине многие рестораны отказываются от верхнего освещения в пользу свечей из гранулированного воска. Они выглядят изящно и стильно, а сделать их сможет каждый. И если у вас есть несколько прозрачных ваз — самое время попробовать.

Насыпной воск в комплекте с фитилями можно заказать на маркетплейсе или купить в магазине товаров для дома. Наиболее эффектно будет выглядеть композиция из пяти-шести ваз. Ёмкости наполняются воском и расставляются на разной высоте. А если добавить шишки, палочки корицы, сушёные цитрусовые или пряники, получится настоящий праздничный шедевр.

Композиции из бокалов флюте

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Узкие и высокие бокалы флюте, из которых пьют шампанское в ресторанах, уже есть у многих дома. Настало время вдохнуть в них новую жизнь. На поднос или другую подставку ставятся три бокала ножками вверх, вокруг укладываются мандарины и лимоны, шишки и еловые ветки. Можно также использовать ёлочные украшения — экспериментируйте! Для придания устойчивости в бокалы перед переворачиванием можно также поместить компактные мандарины. На ножки бокалов устанавливаются небольшие свечи — изящная композиция для новогоднего стола готова.

В целях пожарной безопасности лучше использовать светодиодные свечи — тогда вечеринка пройдёт без огненных неожиданностей. Именно такими свечами часто украшают рестораны.

Ёлки из бутылок и других нестандартных материалов

Нарядная ёлка — неотъемлемый атрибут праздника. Я уже 15 лет в ресторанном бизнесе и вижу, что в последнее время всё больше заведений отказываются от традиционного рождественского дерева в пользу более креативных вариантов. В 2018 году в моду вошли «ёлки» из винных или пивных бутылок, и с годами этот тренд только набирает обороты.

Можно поставить пустые или полные бутылки в форме пирамиды или использовать специальные каркасы с держателями, а затем украсить стеклянную новогоднюю красавицу гирляндами и игрушками. Ваши гости точно будут в восторге. В продаже есть множество вариантов готовых елей из необычных материалов. Металл, дерево, пластик, стекло, пенопласт — маркетплейсы вам в помощь!

Самодельные игрушки в «дорогом» итальянском стиле

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Каждый год рестораны тратят немалые деньги на новогодний декор, заказывая уникальные дизайнерские украшения. Однако необычные ёлочные игрушки можно смастерить своими руками. Расскажу, как мы делали для одного итальянского ресторана металлические ретро-игрушки в модном стиле Old Italian money из... тюбиков из-под томатной пасты.

Нужно аккуратно разрезать тюбик и тщательно промыть его. Почти все подобные упаковки изнутри имеют благородный медно-золотой оттенок. Ручкой на золотую сторону наносится рисунок — например, снежинка, зайчик, жёлудь, ёлочка, звезда или луна. После надо вырезать фигуру по контуру, сделать отверстие для нитки толстой иглой или шилом — готово! Возможно, такая игрушка не получится идеально ровной, однако в ней будет неуловимый шарм handmade.

Аромат праздника

Завершающий элемент любого декора — аромамаркетинг, к которому часто прибегают рестораны, чтобы создать неповторимое настроение праздника. Инструмент основан на управлении эмоциями и памятью людей с помощью запахов. Когда мы делали новогодние мероприятия в фудкортах, больше всего посетителей торгового центра к нам приходило на ароматы ванили, корицы и мандаринов. Поэтому, если хотите с порога впечатлить своих гостей – смело используйте аромамаркетинг. В преддверии праздника отдайте предпочтение натуральным ароматизаторам с нотами корицы, ванили, шоколада, цитрусовых и, конечно же, хвои. Чтобы аромат был ярче и дольше сохранялся, добавьте несколько капель эфирного масла.