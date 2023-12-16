Назван самый опасный новогодний подарок для ребенка

Самый опасный новогодний подарок для ребенка назвала педиатр Татаркина
Своим мнением в беседе с «Известиями» поделилась врач-педиатр Ольга Татаркина.
По словам специалиста, детям не стоит дарить конструктор, состоящий из небольших магнитных шариков.
Несмотря на кажущуюся пользу для развития ребенка (мелкая моторика, логика и др.), эта игрушка таит в себе опасность. Маленькие дети часто пробуют все на вкус и случайно могут проглотить мелкие детали конструктора.
Если извлечение одного проглоченного магнитного шарика может пройти довольно легко, то заглатывание двух и более таких деталей уже не столь безопасно. Эксперт отмечает, что у магнитных шариков очень велика сила притяжения. Попав в желудок, а затем в кишечник, шарики двигаются по органу с разной скоростью, при этом притягиваясь друг другу. Это влечет за собой повреждение стенок желудка и кишечника, иногда детали конструктора могут даже «пробить» стенки органов насквозь.
Татаркина посоветовала хорошо подумать, прежде чем дарить малышу такую игрушку.
Среди других опасных новогодних подарков специалист назвала игрушки с пропеллерами, которые легко могут нанести травму ребенку быстро двигающимися деталями, пистолеты и другое игрушечное оружие с дротиками и пульками, а также детские мечи.