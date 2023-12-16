Назван самый опасный новогодний подарок для ребенка

Несмотря на кажущуюся пользу для развития ребенка (мелкая моторика, логика и др.), эта игрушка таит в себе опасность. Маленькие дети часто пробуют все на вкус и случайно могут проглотить мелкие детали конструктора.

Если извлечение одного проглоченного магнитного шарика может пройти довольно легко, то заглатывание двух и более таких деталей уже не столь безопасно. Эксперт отмечает, что у магнитных шариков очень велика сила притяжения. Попав в желудок, а затем в кишечник, шарики двигаются по органу с разной скоростью, при этом притягиваясь друг другу. Это влечет за собой повреждение стенок желудка и кишечника, иногда детали конструктора могут даже «пробить» стенки органов насквозь.