Самый опасный новогодний подарок для ребенка назвала педиатр Татаркина

Своим мнением в беседе с «Известиями» поделилась врач-педиатр Ольга Татаркина.

Назван самый опасный новогодний подарок для ребенка
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По словам специалиста, детям не стоит дарить конструктор, состоящий из небольших магнитных шариков.

Несмотря на кажущуюся пользу для развития ребенка (мелкая моторика, логика и др.), эта игрушка таит в себе опасность. Маленькие дети часто пробуют все на вкус и случайно могут проглотить мелкие детали конструктора.

Если извлечение одного проглоченного магнитного шарика может пройти довольно легко, то заглатывание двух и более таких деталей уже не столь безопасно. Эксперт отмечает, что у магнитных шариков очень велика сила притяжения. Попав в желудок, а затем в кишечник, шарики двигаются по органу с разной скоростью, при этом притягиваясь друг другу. Это влечет за собой повреждение стенок желудка и кишечника, иногда детали конструктора могут даже «пробить» стенки органов насквозь.

Татаркина посоветовала хорошо подумать, прежде чем дарить малышу такую игрушку.

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Среди других опасных новогодних подарков специалист назвала игрушки с пропеллерами, которые легко могут нанести травму ребенку быстро двигающимися деталями, пистолеты и другое игрушечное оружие с дротиками и пульками, а также детские мечи.

Ранее педиатр рассказала, что поможет ребенку справиться с простудой.

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