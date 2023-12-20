Ленивые суши: рецепт идеальной закуски к новогоднему столу

Подготовить меню для новогодней ночи — не всегда простая задач. Особенно, когда одинаковые блюда из года в кгод изрядно поднадоели, но хочется все же не отходить от традиций. На этот случай есть простое решение — приготовьте традиционные основные блюда и разбавьте их актуальными легкими и красивыми закусками.