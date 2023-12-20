Ленивые суши: рецепт идеальной закуски к новогоднему столу
Подготовить меню для новогодней ночи — не всегда простая задач. Особенно, когда одинаковые блюда из года в кгод изрядно поднадоели, но хочется все же не отходить от традиций. На этот случай есть простое решение — приготовьте традиционные основные блюда и разбавьте их актуальными легкими и красивыми закусками.
"Рамблер" расскажет, как приготовить ленивые суши и красиво их подать. Рецептом поделился блогер и повар Дмитрий Змиевский.
Ингредиенты:
- Рис - 60г (в сухом виде);
- Яблочный (или рисовый) уксус - 1ст.л;
- Сахар - 1ч.л;
- Соль - 0,5ч.л;
- Авокадо - 1шт (лимонный сок (0,5ч.л), соль, оливковое масло (0,5ч.л);
- Слабосоленая красная рыба - 100г;
- Творожный сыр - 120г;
- Огурец - 2шт (больших);
- Кунжутные семечки - 1ч.л;
- Соевый соус при подаче.
Способ приготовления:
1. Разрезать огурцы пополам и убрать ложкой мякоть. Нарезать кубиками авокадо и рыбу.
2. К готовому рису добавить уксус, соль, сахар и перемешать.
3. Начинить рисом огурцы, сверху обмазать слой творожного сыра (удобно делать это с помощью кондитерского мешка, но можно и просто ножом).
4. Красиво выложить кубики авокадо и рыбы.
5. Посыпать кунжутными семечками и полить соевым соусом перед употреблением.