Ленивые суши: рецепт идеальной закуски к новогоднему столу

Подготовить меню для новогодней ночи — не всегда простая задач. Особенно, когда одинаковые блюда из года в кгод изрядно поднадоели, но хочется все же не отходить от традиций. На этот случай есть простое решение — приготовьте традиционные основные блюда и разбавьте их актуальными легкими и красивыми закусками.

"Рамблер" расскажет, как приготовить ленивые суши и красиво их подать. Рецептом поделился блогер и повар Дмитрий Змиевский.

Ингредиенты:

  • Рис - 60г (в сухом виде);
  • Яблочный (или рисовый) уксус - 1ст.л;
  • Сахар - 1ч.л;
  • Соль - 0,5ч.л;
  • Авокадо - 1шт (лимонный сок (0,5ч.л), соль, оливковое масло (0,5ч.л);
  • Слабосоленая красная рыба - 100г;
  • Творожный сыр - 120г;
  • Огурец - 2шт (больших);
  • Кунжутные семечки - 1ч.л;
  • Соевый соус при подаче.

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Способ приготовления:

1. Разрезать огурцы пополам и убрать ложкой мякоть. Нарезать кубиками авокадо и рыбу.

2. К готовому рису добавить уксус, соль, сахар и перемешать.

3. Начинить рисом огурцы, сверху обмазать слой творожного сыра (удобно делать это с помощью кондитерского мешка, но можно и просто ножом).

4. Красиво выложить кубики авокадо и рыбы.

5. Посыпать кунжутными семечками и полить соевым соусом перед употреблением.

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