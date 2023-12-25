Как приготовить полезную селедку под «шубой» — объяснила врач

Селедка под «шубой» считается одним из главных блюд новогоднего стола. Однако среди его ингредиентов не самые полезные составляющие, что делает этот салат не слишком безопасной для здоровья человека едой. Впрочем, медики знают, как приготовить безвредную селедку под «шубой».