Как приготовить полезную селедку под «шубой» — объяснила врач Александрова
Селедка под «шубой» считается одним из главных блюд новогоднего стола. Однако среди его ингредиентов не самые полезные составляющие, что делает этот салат не слишком безопасной для здоровья человека едой. Впрочем, медики знают, как приготовить безвредную селедку под «шубой».
О здоровом рецепте культового салата «Аргументам и фактам» рассказала терапевт Ольга Александрова.
Самый полезный ингредиент в селедке под «шубой» — это селедка. Ко вредным относятся соль в рыбе и майонез. Чтобы минимизировать вред для здоровья от этого блюда, понизьте количество двух этих составляющих.
«Ограничьтесь одним (верхним) слоем майонеза. Селедку можно либо вымачивать перед тем, как положить в салат, либо солить самостоятельно, то есть добавлять в салат малосоленую рыбу», — советует терапевт Ольга Александрова.
Рецепт полезной селедки под «шубой»
Ингредиенты
- Свекла, 2 шт,
- Морковь, 2 шт,
- Картофель, 3-4 шт,
- Куриные яйца, 3 шт,
- Селедка, 250 гр,
- Луковица, половина,
- Майонез.
- Очистьте и отварите овощи и яйца.
- Очистьте лук.
- Нарежьте овощи и яйца небольшими кубиками.
- Разделайте и нарежьте селедку.
- Выложите слой картофеля, лука, селедки, моркови, яиц, свеклы. Каждый из них промазывайте тонким слоем майонеза.
- Поместите блюдо в холодильник на два-три часа.
- Подавайте салат холодным.
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