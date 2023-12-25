Какие десерты едят на Рождество в разных странах

Рождество — один из самых значимых праздников в мире, но рождественские угощения отличаются в разных странах.

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Пеппаркакор, рождественское полено и итальянский панеттоне — это не те типичные сладости, которые можно встретить на ужине в России.

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О рождественских десертах из разных стран — в материале «Рамблера».

Паннетоне

Панеттоне родом из Милана, Италия, — это сладкий хлебный каравай, которым традиционно лакомятся на Рождество и Новый год. Он готовится из густого теста, которое посыпается цукатами, изюмом, а иногда и орехами. Панеттоне имеет легкую и пушистую текстуру и часто подается с теплой чашкой кофе или бокалом сладкого вина.

Штоллен

Штоллен — это традиционный немецкий рождественский пирог с начинкой из сухофруктов, орехов и марципана. Он имеет форму буханки и посыпан сахарной пудрой, что символизирует младенца Иисуса, завернутого в пеленки. Штоллен часто подают с чашкой горячего глинтвейна, и он является одним из основных десертов в праздничный сезон в Германии.

Бюш де Ноэль

Бюш де Ноэль, также известный как рождественское полено, — это классический французский десерт. Он готовится путем раскатывания бисквита в форме полена и покрытия его шоколадным кремом или ганашем. Затем полено украшается безе, сахарной пудрой и другими праздничными украшениями. Бюш де Ноэль — это не только вкусный, но и красивый центральный элемент любого рождественского стола.

Туррон

Туррон — это традиционный испанский рождественский десерт, который появился еще в XV веке. Он готовится из миндаля, меда и сахара и бывает двух основных видов: твердый и мягкий. Твердый вариант похож на нугу и имеет хрустящую текстуру, в то время как мягкий вариант больше напоминает жевательную конфету. Туррон часто пьют с бокалом кавы, игристого вина из Испании.

Печенье спекулос

С 2020 года печенье спекулос включено в список нематериального культурного наследия Брюсселя. Традиционно подаваемое в День святого Николая, это печенье со специями имеет хрустящую текстуру. Когда тесто будет раскатано, с помощью скалки с рельефным покрытием нанесите праздничный рисунок, а затем вырежьте его формочкой для печенья.

Пеппаркакор

Пеппаркакор — это нежное, невероятно легкое, тонкое, хрустящее печенье, которое сотнями пекут в каждом скандинавском доме. Это пряное, тающее во рту печенье часто имеет форму сердца, свиньи или козы. Пеппаркакор в Швеции пекут круглый год, но особенно популярно оно на Рождество.