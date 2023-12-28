Доктор Зубарева объяснила, чем заменить майонез

Майонез по праву можно назвать главным ингредиентом новогоднего стола. Однако медики считают, что покупной соус не слишком полезен для здоровья.

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Доктор Зубарева рассказала у себя в соцсетях о том, как приготовить безвредную заправку для блюд в домашних условиях.

По мнению медика, майонез несет риски для здоровья человека, потому как состоит из трансжиров и эмульгаторов. Иногда состав на этикетке не соответствует действительности. Однако есть простые рецепты для замены майонеза на праздничном столе.

Кешью соус

Замоченные на ночь орехи кешью промывают и взбивают в блендере до однородной консистенции.

Кунжутный соус

Семена кунжута молят в кофемолке, затем перемешивают с чесноком и водой. Добавляют зелень, соль и перец.

Соус из авокадо

Мякоть спелого авокадо сбивают, добавляют сок лимона и специи с чесноком. Затем смешивают для получения однородной массы.

Песто

В блендере смешивают базилик, чеснок, орехи, сок лимона, пармезан и растительное масло до однородной массы и солят по вкусу.

Сметанный соус с солеными огурцами

Соленый огурец порезать и добавить к нему выдавленный чеснок. Затем смешать их со сметаной и поперчить/посолить по вкусу.

Соус сальса

Вытащить из томатов мякоть, добавить к ней лимон или лайм. Добавить нарубленный перец чили без семян и зелень со специями. Перемешать и поставить в холодильник на несколько часов.