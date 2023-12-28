Доктор Зубарева объяснила, чем заменить майонез

Доктор Зубарева объяснила, какими соусами заменить майонез
Майонез по праву можно назвать главным ингредиентом новогоднего стола. Однако медики считают, что покупной соус не слишком полезен для здоровья.
Доктор Зубарева рассказала у себя в соцсетях о том, как приготовить безвредную заправку для блюд в домашних условиях.
По мнению медика, майонез несет риски для здоровья человека, потому как состоит из трансжиров и эмульгаторов. Иногда состав на этикетке не соответствует действительности. Однако есть простые рецепты для замены майонеза на праздничном столе.
Кешью соус
Замоченные на ночь орехи кешью промывают и взбивают в блендере до однородной консистенции.
Кунжутный соус
Семена кунжута молят в кофемолке, затем перемешивают с чесноком и водой. Добавляют зелень, соль и перец.
Соус из авокадо
Мякоть спелого авокадо сбивают, добавляют сок лимона и специи с чесноком. Затем смешивают для получения однородной массы.
Песто
В блендере смешивают базилик, чеснок, орехи, сок лимона, пармезан и растительное масло до однородной массы и солят по вкусу.
Сметанный соус с солеными огурцами
Соленый огурец порезать и добавить к нему выдавленный чеснок. Затем смешать их со сметаной и поперчить/посолить по вкусу.
Соус сальса
Вытащить из томатов мякоть, добавить к ней лимон или лайм. Добавить нарубленный перец чили без семян и зелень со специями. Перемешать и поставить в холодильник на несколько часов.
Ранее «Рамблер» писал о том, какое блюдо признано главным на новогоднем столе.