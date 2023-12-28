В Новый год хочется украсить дом на полную — развесить гирлянды, дождик, игрушки. Однако всему может помешать питомец.

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Как украсить дом, если у вас есть питомцы, — в материале «Рамблера».

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Новогодняя елка

Классическая елка может стать самым опасным украшением. Сосновые иголки могут вызвать желудочно-кишечные расстройства при употреблении в пищу, а иголки от искусственных елок — раздражение и закупорку кишечника. Даже вода для вашей натуральной елки может быть полна щелочных удобрений, пестицидов и прочего, что делает ее токсичной для питомцев. Установите вокруг основания елки воротник, чтобы перекрыть доступ к воде, и не забывайте убирать пылесосом опавшие иголки, чтобы сохранить здоровье животного.

Незащищенное дерево может упасть, если питомцы будут слишком активничать. В лучшем случае, упавшее дерево — это беспорядок, а в худшем — оно может поранить всех, кто окажется на его пути. Убедитесь, что дерево надежно стоит, чтобы обезопасить домашних животных.

Если вы хотите украсить елку по максимуму, не ограничивая себя, установите вокруг нее ограждение для животных, когда вас не будет рядом. Тогда ваша елка будет выглядеть безупречно, и вы сможете спать спокойно, зная, что никто не сунет туда нос, пока вас нет рядом.

Украшения

Елочные украшения представляют собой еще один риск. В гирляндах по проводам проходит электричество, а их маленькие острые зубки могут легко перегрызть, также некоторые лампочки могут сильно нагреваться. Питомца может привлечь и мишура, но если животное ее проглотит, придется обращаться к ветеринару, чтобы извлечь ее из животика.

Хрупкие украшения могут стать минным полем, если питомец уронит их на пол. Особенно опасны металлические крючки, на которые их вешают, — они могут травмировать питомцев, копающихся в елке.

Съедобные украшения особенно заманчивы для питомцев. Конфеты и гирлянды из попкорна, развешанные на елке, — это вкусная еда на уровне глаз голодных питомцев. (Не забывайте следить за всеми праздничными блюдами, которые вы подаете на праздничных вечеринках: то, что вкусно для людей, часто вредно для домашних животных).

Держите все опасные елочные украшения выше роста вашего питомца. Оставьте хрупкие стеклянные украшения с крючками для верхней части елки, а для нижней используйте все те украшения из палочек от мороженого, которые вы делали на уроках рисования в детском саду!

Украшения дома и на улице

Самый главный совет по украшению дома с учетом интересов домашних животных заключается в том, чтобы держать все эти украшения в недоступном для животного месте. Храните мишуру, гирлянды и гирлянды так, чтобы даже самые амбициозные скалолазы не смогли до них добраться. Если вы имеете дело с акробатами, лучше повесить все в центре потолка, подальше от шкафов и полок. Не забудьте также защитить украшения на улице от домашних животных, которые могут гулять без поводка.

Если вы хотите украсить те места, до которых могут дотянуться ваши питомцы, замените украшения на безопасные для животных. Украсьте залы разноцветными бумажными гирляндами и замените живые растения на искусственные. Ваши гости, скорее всего, не заметят разницы.