Рецепт сытных тостов с ветчиной и индейкой от шеф-повара

В преддверии Нового года хочется чего-то особенного даже на завтрак. Если привычные овсяная каша, яичница и омлет вам приелись, то можно опробовать оригинальный рецепт тостов от знаменитого шеф-повара и ведущего популярного шоу «Мастершеф» Джона Торода.

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Тосты с индейкой и ветчиной хороши не только тем, что они вкусные и хорошо насыщают на весь день, но и своим составом: ингредиентами могут стать продукты, которые не пригодились для новогодних салатов или остались несъеденными.

Рецепт необычного завтрака – в материале «Рамблера».

Ингредиенты:

4 ломтика толстого белого или цельнозернового хлеба;

100 г мясо индейки или курицы;

100 г ветчины или колбасы;

250 г сыра чеддер (можно заменить другим);

вустерский или любой другой кисло-сладкий соус;

1 ст л муки;

1 ч л горчичного порошка;

молотый перец;

сливочное масло.

Приготовление:

Для соуса нужно смешать на сковороде муку, горчичный порошок, кисло-сладкий порошок и молотый перец. Когда смесь прогреется, вылейте ее в пиалу.

На хлеб выкладываются мелко нарезанные индейка/курица и ветчина/колбаса. Мясо можно измельчить руками, как для салата оливье, а не резать его.

Далее требуется посыпать начинку сыром, полить ее соусом и накрыть вторым ломтиком хлеба.

Параллельно нужно взять чистую сковороду, смазать ее сливочным маслом и оставить прогреваться.

Когда масло начнет издавать характерные звуки, выложить в сковороду тосты.

Поджаривать хлеб нужно примерно в течение пары минут, с каждой стороны. Когда корочка станет чуть золотистой, можно выключать огонь.

Если все же непривычно обходиться на завтрак без яичницы, то можно поджарить яйцо и подложить его внутрь тоста или поверх него, когда он будет готов. Таким образом блюдо станет немного полезнее, что немаловажно: яйца богаты витаминами, минералами, высококачественным белком, полезными жирами и другими питательными веществами, необходимыми человеческому организму. В одном яйце содержатся витамины B12, B2, А, Е и B5.