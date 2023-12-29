Завтрак по-новогоднему: рецепт сытных тостов с ветчиной и индейкой от шеф-повара
В преддверии Нового года хочется чего-то особенного даже на завтрак. Если привычные овсяная каша, яичница и омлет вам приелись, то можно опробовать оригинальный рецепт тостов от знаменитого шеф-повара и ведущего популярного шоу «Мастершеф» Джона Торода.
Тосты с индейкой и ветчиной хороши не только тем, что они вкусные и хорошо насыщают на весь день, но и своим составом: ингредиентами могут стать продукты, которые не пригодились для новогодних салатов или остались несъеденными.
Рецепт необычного завтрака – в материале «Рамблера».
Ингредиенты:
- 4 ломтика толстого белого или цельнозернового хлеба;
- 100 г мясо индейки или курицы;
- 100 г ветчины или колбасы;
- 250 г сыра чеддер (можно заменить другим);
- вустерский или любой другой кисло-сладкий соус;
- 1 ст л муки;
- 1 ч л горчичного порошка;
- молотый перец;
- сливочное масло.
Приготовление:
- Для соуса нужно смешать на сковороде муку, горчичный порошок, кисло-сладкий порошок и молотый перец. Когда смесь прогреется, вылейте ее в пиалу.
- На хлеб выкладываются мелко нарезанные индейка/курица и ветчина/колбаса. Мясо можно измельчить руками, как для салата оливье, а не резать его.
- Далее требуется посыпать начинку сыром, полить ее соусом и накрыть вторым ломтиком хлеба.
- Параллельно нужно взять чистую сковороду, смазать ее сливочным маслом и оставить прогреваться.
- Когда масло начнет издавать характерные звуки, выложить в сковороду тосты.
- Поджаривать хлеб нужно примерно в течение пары минут, с каждой стороны. Когда корочка станет чуть золотистой, можно выключать огонь.
Если все же непривычно обходиться на завтрак без яичницы, то можно поджарить яйцо и подложить его внутрь тоста или поверх него, когда он будет готов. Таким образом блюдо станет немного полезнее, что немаловажно: яйца богаты витаминами, минералами, высококачественным белком, полезными жирами и другими питательными веществами, необходимыми человеческому организму. В одном яйце содержатся витамины B12, B2, А, Е и B5.
Приятного предновогоднего аппетита!