Покрошили три батона

На сайте государственной организации Роскачество 20 марта появилась информация по итогам проверки хлебокомбинатов Сибирского федерального округа. Как пояснили корреспонденту НГС в Роскачестве, они проверяли качество нарезных батонов, купленных в магазинах. Была исследована продукция четырёх комбинатов: «Инской», «Восход», Бердский и «Новосибхлеб».

Предприятия отбирали на основе предварительного анализа рынка — как одни из самых популярных.

Нарезные батоны проверили на соответствие по сорока восьми параметрам качества и безопасности. Из положительного: в новосибирских булках не обнаружили так называемые улучшители — фосфаты и броматы.

«Но, к сожалению, мы констатировали превышения по показателям картофельной палочки, поэтому эти товары переходят в статус товаров с нарушениями на сайте Роскачества. Это показатель микробиологического характера. Если мы говорим о потребителях, то это не опасно, так как это не патогенный микроорганизм. Это может быть следствие низкого качества муки», — пояснила корреспонденту НГС пресс-секретарь Роскачества Марта Галичева

«Случаи поражения хлеба картофельной болезнью достаточно редки, в основном происходят в летнее время и в южных регионах. В северных регионах я о такой проблеме не слышала», — заметила корреспонденту НГС директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности (г. Москва) Марина Костюченко

Незначительное наличие картофельной палочки в хлебе потребитель не заметит, утверждают специалисты.

Более серьёзное тоже особо ничем не грозит, кроме неприятных ощущений: заражённый картофельной палочкой хлеб имеет специфический аромат — слабовыраженный фруктовый, переходящий со временем в запах гнилой картошки. Мякиш у такого хлеба становится липким, словно непропечённый. «Картофельной болезнью» хлеб может быть поражён из-за муки, если она неправильно хранилась.

«Роскачество уже получило обратную связь от производителей-нарушителей: они признали недостатки входящего сырья и пообещали в ближайшее время поменять поставщиков муки», — сообщило ведомство у себя на сайте 20 марта.

Правда, как выяснилось, с результатами проверки на всех проштрафившихся комбинатах категорически не согласны. Технолог Бердского хлебокомбината Ирина Иванова о ней вообще узнала только от корреспондента НГС. «У нас своя лаборатория, которая ежедневно отбирает образцы продукции и ставит их в термостат на выращивание как раз этой картофельной палочки. У нас уже очень давно она не обнаруживалась», — уверяет технолог Бердского хлебокомбината.

«Когда проводились эти испытания? Кем, какой лабораторий? Никаких экспертных заключений, ни протоколов испытаний [нам не передавали]… Скажу больше: мы сами следим за своей продукцией, также сдаём на безопасность, физико-химические качества в аккредитованную лабораторию. И отклонений по картофельной палочке у нас не было. Именно по этому нарезному батону мы работаем по ГОСТу. Это какая-то дезинформация и заблуждение», — заверила корреспондента НГС и технолог хлебокомбината «Инской» Марина Жаворонкова.

Полностью в курсе проверки Роскачества были только на «Восходе». Впрочем, и здесь с результатами исследования столичных экспертов категорически не согласны.

«Мы запросили протоколы испытаний. Созванивались с ними (с Роскачеством. — И. К.) в первый же день и сказали, что готовы опротестовать результаты их испытаний. В протоколах [которые были высланы] мы обнаружили много несоответствий. Сейчас готовим претензионное письмо», — сказала корреспонденту НГС инженер по разработке нового ассортимента компании «Восход» Ольга Феоктистова.

Ситуация на рынке хлебопекарной продукции не такая уж и плохая, заметили в московском НИИ хлебопекарной промышленности, так как за качеством продукции следит не только специально созданное для этого Роскачество, но и Роспотребнадзор

«Роспотребнадзор за 2017 год забраковал всего 1330 партий хлебобулочных изделий. Из семи миллионов тонн продукции получилось всего около шести тонн [некачественного хлеба].

И Роспотребнадзор говорит, что в целом качество хлебобулочных изделий по результатам их проверок улучшается. Что касается потребительских характеристик — вкус, аромат, состояние мякиша, крошковатость, тут мы понимаем, что они несколько ухудшились. По нашему мнению, это связано с качеством муки. Несмотря на очень высокий урожай зерна, такой вот высококлассной пшеницы, которая идёт на приготовление хлебопекарной муки, её недостаточно, к сожалению», — знает Марина Костюченко.

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