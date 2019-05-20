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Что носили первые леди на инаугурациях президентов 

Рамблер 16 часов назад
В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. В этот день статус первой леди страны получила его супруга Елена Зеленская. Вспоминаем, какие наряды выбирали для церемонии инаугурации жены президентов.
Перед церемонией инаугурации Владимир Зеленский и его супруга Елена сделали совместное селфи, которое опубликовали на своих страницах в соцсетях. Это первое фото на официальной странице первой леди в Instagram. На инаугурацию она явилась в наряде от украинского дизайнера ARTEMKLIMCHUK. Костюм Елены Зеленской молочного цвета состоит из платья и жакета с кейпом, выполненных из шерстяной ткани с примесью шелка. Рукава платья и кейпа вышиты в традиционных украинских техниках. Образ первой леди завершают серьги украинского ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry. Это ручная работа, которая была создана по эскизу, разработанному для первой леди.
Женский форум6
Фото , Мода , Елена Зеленская , Владимир Зеленский
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